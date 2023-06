Tartu Ülikool tõi tagaliini täienduse

TÜASK-i korvpalli spordidirektori Janar Taltsi sõnul vajas meeskond nooruse uljuse kõrvale ka kogemust. "Eelmisel hooajal oli meie satsi keskmine vanus 22 aastat. Pikk hooaeg näitab, et vaja on ka vanemat verd ja nüüd on meil Raini näol selline kogemustega mängija olemas, kes on näidanud ka häid liidriomadusi nii platsil kui sellest väljaspool. Mul on hea meel, et järgmisel kahel hooajal on ta Tartus ja osa meie meeskonnast," sõnas Talts.

Rain Veidemani sõnul saab ta nüüd rahulikumalt hooajaks ettevalmistusi teha. "Mul on väga hea meel Tartus tagasi olla. Heades klubides hakatakse asjadega aegsasti pihta ja tänu sellele saime juba praegu kokkulepped tehtud. Mul oli endal ka soov asjad varakult lukku saada ja saan nüüd rahuliku südamega suvel trenni teha ja hooajaks ette valmistuda," sõnas Veideman.

Veideman on Eesti meistriliigas mänginud seitsmes võistkonnas: Kuremaa, Rakvere Tarvas, Tartu Ülikool, BC Kalev/Cramo, KK Rapla, KK Viimsi/Sportland ja Tallinna Kalev/Audentes. Lisaks Eesti meeskondadele on ta mänginud ka Itaalia ja Saksamaa esiliigas ning Saksamaa meistriliigas, kuhu ta hooajal 2011/2012 siirdus just Tartust.

Mullusel hooajal sai Veideman Kalev/Audetense särgis Eesti-Läti liigas kirja 28 mängu ja kogus neis keskmiselt 17,6 punkti, andis 3,9 korvisöötu ja võttis 4,1 lauapalli.

Tartu Ülikool Maks & Mooritsal on kehtivad lepingud lisaks Veidemanile veel ka Robin Kivi, Aleksander Tassa, Kaspar Kuusmaa ning Erki Urvikuga.