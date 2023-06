Kristian Kullamäe naasis Hispaania kõrgliigasse

Kullamäe sõlmis Bilbaoga aastase lepingu, mida on võimalik aasta võrra pikendada. "Kullamäe on noor mängija, kes on sellest hoolimata harjunud nii klubitasandil kui ka koondises palju minuteid mängima. Ta suudab nii mängujuhi kui ka viskava tagamängija positsiooni täita. Usume, et ta saab mõlemal positsioonil kenasti hakkama," rääkis Bilbao spordidirektor Rafa Pueyo klubi kodulehele.

Bilbao lõpetas möödunud hooajal põhiturniiril 14 võidu ja 20 kaotusega 12. kohal. Kullamäe veetis eelmise hooaja Leedu kõrgliigaklubi Panevežyse Lietkabelise ridades, aidates klubi kodustel meistrivõistlustel pronksmedalile.

24-aastane tagamängija on varemgi Hispaanias mänginud. Hooaegadel 2019/20 ja 2020/21 mängis ta esiliigas vastavalt Real Canoe ja Palma ridades ning hooajal 2021/22 kõrgliigasse kuulunud Burgose San Pablos.