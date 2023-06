Vanusega sohki teinud poolakas diskvalifitseeriti, eestlane sai EM-pronksi

Junior GP4 klassis selgitati medalivõitjad välja juba pühapäeval. Euroopa meistriks tuli Eesti võidusõitja Arti Mölter, hõbemedal kuulus ukrainlasele Volodõmõr Kaljužnõile ja pronks poolakale Igor Tycelile.

Teisipäeva pärastlõunal sai Eesti Veemoto Liidu peasekretär Algo Kuus vihje, et pronksmedali võitnud poolaka puhul on rikutud UIM-i reegleid ja ta ei oleks tohtinud oma vanuse juures juunioride klassis startida.

"Kontrollisime vihjet mitmest kanalist ja edastasime rahvusvahelisele alaliidule protesti. Kui tavaliselt võtavad sellised asjad aega nädalaid, siis nüüd saime juba kolm tundi hiljem kinnituse, et info on õige, Ungari võistluse sekretariaat on lasknud läbi vea ja jätnud Igor Tyceli vanuse kontrollimata. Võistluse punktid arvestati ümber ja Karl Kesküla tõusis pronksile," kommenteeris Kuus.

Kuna eestlane koos meeskonnaga oli juba koju jõudmas, siis rahvusvahelises alaliidus otsustati, et medalit posti teel ei saadeta ning antakse üle juuli teisel nädalavahetusel Leedus, kus on toimumas Euroopa meistrivõistluste teine etapp. Selle raames selgitatakse esmakordselt ajaloos välja juunioride klassi Runabout Junior GP4 maailmameistrid. Kesküla on MM-il stardis koos teiste Eesti parimate GP4 juunioritega.

"Eks ta natuke kurvaks tegi, kuna medalit saada õigel autasustamisel on ikka palju emotsionaalsem kui hiljem tagantjärgi. Samuti jäid kõik esikolmiku

pildid ja intervjuud tegemata, aga mis seal ikka - elu läheb edasi ja püüame Leedus MM-il olla kiired." võttis intsidendi kokku Karli isa Margus Kesküla.