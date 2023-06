Jalgpalliklassi lõpetas 25 mängijat

EJL alustas koostöös klubide ja Arte Gümnaasiumiga 2018. aasta sügisest jalgpalliakadeemia projektiga, mis annab igal aastal mitmekümnele noormängijale võimaluse siduda oma haridustee jalgpalliga. Alates 2008. aastast on 10.–12. klassis on olnud võimalik õppida jalgpalliklassis. Tänavune lend on Arte akadeemias järjekorras 15.

Kolmel õppeaastal koguvad noormängijad teoreetilisi teadmisi spordikultuurist ja -eetikast, tervislikust toitumisest, antidopingust, ausast mängust, skautide tööst ning spordipsühholoogiast. Samuti läbisid õpilased kehalise ettevalmistuse koolituse ning omandasid kohtuniku ja EJL D taseme treeneri litsentsi, mis annab võimaluse pääseda C taseme koolitusele pärast kooli lõpetamist.

Lisaks käivad jalgpalliakadeemia õpilased vabatahtlikena EJL korraldatavatel üritustel ja mängudel ning pärast kohtuniku litsentsi omandamist tegutsevad noormängijad aktiivsetena naiste Meistriliiga mängudel kohtunikena.

Jalgpalliakadeemia lõpetas 25 mängijat, neist kaks kuldmedaliga. Jalgpalliakadeemia lõpetasid Hendrik Gerrit Aro, Tauri Bachmann, Kristofer Robin Grün (lõpetas kuldmedaliga), Oskar Hendrikson, Robin Kane, Romet Kaupmees, Romet Mathias Kivestu, Andero Kivi, Siim Leier (lõpetas kuldmedaliga), Marten Luik, Mart Joosep Mürk, Oliver Niit, Mattias Villem Ormisson, Oliver-Aleksander Otti, Hugo Palutaja, Georg Pank, Egert Pootsik, Lisandra Rannasto, Markus Riisenberg, Ramon Smirnov, Egert Starkopf, Roman Teljakov, Andreas Vaher, Markus Vetto ja Victoria Vihman.

Õpilaste treeningutel tegeles jalgpalluritega neli väljakumängijate treenerit, kaks väravavahtide treenerit ja kehalise ettevalmistuste treener. Lisaks käisid kooli teooriatunde andmas erinevad lektorid.