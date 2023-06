Kovacic siirdus Chelseast Manchester City ridadesse

Üleminekusummat, ei avaldatud, kuid Briti meedia andmeil maksti Londoni Chelseale Kovacici eest 30 miljonit naela ehk ligikaudu 35 miljonit eurot

"Minu jaoks on see suurepärane üleminek, ma ei jõua ära oodata, et saaksin City eest mängima hakata," ütles Kovacic klubi pressiteate vahendusel. "Kõik, kes on näinud seda tiimi Pep Guardiola käe all mängimas, teavad, kui head nad on. Aga minu jaoks on nad maailma parimad. Sellise klubiga liitumine on iga jalgpalluri unistus."

"Mul on veel piisavalt õppimis- ja arenemisruumi, tean, et Pepi juhendamisel saab minust parem mängija," lisas 29-aastane horvaat.

Kovacic siirdus Chelseasse hooajal 2018-19 laenulepingu alusel Madridi Realist ning aasta hiljem sõlmis Londoni klubiga viieaastase lepingu. Chelsea ridades tuli ta 2021. aastal Meistrite liiga võitjaks, samal aastal võideti ka UEFA Superkarikas ja klubide MM, 2019. aastal triumfeeriti Euroopa liigas.