TÄNA OTSE | Kes jääb peale Flora ja Levadia igipõlises vastasseisus?

Flora ja Levadia on omavahel mänginud koguni 96 korda, millest Levadia on võitnud 39, viigiga on lõppenud 28 kohtumist ning 29 korral on võidukas olnud FC Flora. Ka publikut ei ole need vastasseisud külmaks jätnud – just nende kahe omavahelise kohtumisele 2010. aasta 25. juulil kogunes Kadrioru staadionile rekordiliselt 3250 inimest, mis on siiani Premium liiga publikurekord.

Ajaloost leiab palju värvikaid kohtumisi, mis on pakkunud põnevust, kaasaelamist ja ootamatusi. Eelmise aasta mai lõpus sündis A. Le Coq Arenal liigaajaloo üks ilusamaid tabamusi, kui Levadia poolkaitsja Ernest Agyiri saatis palli FC Flora väravasse enda väljakupoolelt. 2012. aasta augustis mängiti Kadriorus ülipõnev thriller, mis lõppes Levadia 5:4 võiduga, kui kuuendal üleminutil tõusis mängu sangariks kohtumises kolm väravat löönud Igor Morozov. 2016. aastal purustas FC Flora Levadia koguni skooriga 6:1.

Sel hooajal on meeskonnad kohtunud korra, kui 23. aprilli mängus Sportland Arenal 1123 silmapaari ees võidutses Levadia tulemusega 2:0.

Praegu lahutab liigatabelis kahte meeskonda kaks punkti: FC Flora juhib pärast 17. vooru meistrivõistlusi 42 punktiga ning FCI Levadia on 40 punktiga teisel kohal.

Seekordse mängu peakohtunik on Joonas Jaanovits, abikohtunikud on Aron Härsing ja Jaan Roos ning neljas kohtunik on Karl Koppel. Videokohtunikena on ametis Kristo Tohver ja Riivo Stolts.

Mängueelsed kommentaarid:

FCI Levadia peatreener Curro Torres: "Kohtumine hetkel parima võistkonnaga. Eelmise aasta meister ja tabeliliider. Nad on praegu heas hoos. Peame andma endast parima, et meil oleks võimalus seda mängu võita! Tulemas on huvitav kohtumine!"

FCI Levadia mängija Rasmus Peetson: "Mäng liidripositsiooni peale, tuleb tõsine andmine. Loodan, et A. Le Coq Arenale tuleb palju rahvast seda lahingut vaatama!"

FC Flora treener Joel Indermitte: "Mõnus suveõhtu ja suur derbi kahe Eesti tippvõistkonna vahel! Loodetavasti suure publiku ees ja suudame pakkuda korraliku etenduse. Oleme saanud üheskoos mänguks valmistuda, tahame kindlasti teha Levadia vastu hea partii ja võtta kolm punkti!"

FC Flora mängija Märten Kuusk: "Oleme saanud piisavalt treenida ja valmistuda suureks ja huvitavaks derbimänguks. Ootame staadionile palju toetajaid ning anname endast kõik, et mäng võita!"

Vaata ka ETV spordisaate lugu: