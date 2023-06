U-20 noormeeste koondis võitis Põhjamaade turniiril Soomet

Mäng põhjanaabritega algas tasavägiselt ning esimene veerand lõppes 15:15. Teisel veerandil said soomlased aga hoo sisse ning kasvatasid edu kaheksa punkti peale. Kolmandal veerandil tegid aga eestlased vigade paranduse ning neljandat veerandit alustati 50:48 eduseisult. Viimane veerandaeg jätkus tasavägiselt kuni lõpuni, kuid Kaspar Kuusmaa tõi viimase kahe minutiga kuus silma ja Eesti võitis mängu 72:65, vahendab basket.ee.

Eesti suurim punktitooja oli Gregor Kuuba 15 punktiga, Henri Veesaar lisas 12 punkti ja kaheksa lauapalli.

"Mäng oli huvitav. Algus oli rabe nagu esimesele mängule kohane, aga teisel poolajal saime oma asjad jooksma ja mängurütmi kätte. Siis oli juba jäme ots meie käes," sõnas koondise peatreener Alar Varrak. "Peale sellist lühikest tsüklit võrreldes Soome koondisega suutsid poisid ennast mobiliseerida ja teisel poolajal täitsa korraliku korvpalli näidata. Parandamisruumi on veel omajagu, arvestades, et läheme Euroopa 16 parima tiimi sekka mängima. Seal me veel ei ole, aga õnneks on meil kaks nädalat veel aega."