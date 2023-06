Meeste golfi amatööride EM peetakse taas Eestis

Võitja selgub neljapäevase võistluse tagajärjel laupäeva õhtuks ning lisaks Euroopa meistrivõistluste medalitele on mängus ka otsepääse The Openile. Euroopa kümnest paremast amatöörmängijast on kohal seitse.

1986. aastast välja mängitava tiitli on teiste seas võitnud näiteks Rory McIlroy (2006) ja Sergio Garcia (1995), medaliomanike nimekirjast leiab veel järgmisi nimesid: Lee Westwood (1993), Paul Casey (1999), Danny Willet (2007) ja Tommy Fleetwood (2010). Võistlus jõuab oma ajaloos alles kolmandat korda Ida-Euroopasse. 2015. aastal võõrustas võistlust Slovakkia (Penati) ning 2016. aastal toimus EM Estonian Golf & Country Clubis, kus seitsmerajalises play-off'is alistas Luca Cianchetti Viktor Hovlandi.

Viimase aja võitjatest tasub veel esile tuua taanlast Nicolai Höjgaardi (2018), sakslast Matti Schmidi (2019, 2020), taanlast Christoffer Bringi (2021) ja itaallast Filippo Cellit (2022).

Võistluse stardilistis pole paraku ühtegi tiitlikaitsjat, kuna kõik on siirdunud juba profimängijateks. Viimati võitnud Celli teenis eelmisel aastal hõbemedali The Openil, mis kuulub turniiri parimale amatöörile ning siirdus seejärel profiks. Küll aga on kohal kaks varasemat pronksivõitjat – eelmisel aastal Hispaanias kolmanda koha saanud Calum Scott (Šotimaa) ja 2018 samaväärse auhinna saanud Jerry Ji (Holland).

Stardilistis olevatest mängijatest on kõrgeima ränkinguga – Euroopa teine – taanlane Frederik Kjettrup (WAGR 18).

Kuna tegemist on lahtiste Euroopa meistrivõistlustega, siis stardilisti eksootilisemad riigid on Argentina, Austraalia, Filipiinid ja ka USA, keda esindab seekord ainsana Matthew Kress, kes käesoleval aastal võitis koduülikooliga NCAA I divisjoni meistrivõistlused.

Kolmepäevase löögimängu järel pääsevad 60 paremat ja viigilist tulemust omavad mängijad viimasele päevale. Eestlastest on seni cut'i ainsana läbinud Kevin Christopher Jegers, kes 2020. aastal saavutas jagatud 28. koha.