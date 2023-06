Kodakondsust vahetanud Venemaa tennisist oli uue lipu all edukas

Sellest nädalast ametlikult Prantsusmaa lipu all võistlev venelanna Varvara Gracheva on enda uue kodumaa eest võisteldes saanud kaks võitu ja jõudnud WTA 250 kategooria tenniseturniiril Bad Homburgis veerandfinaali.

Maailma edetabelis 43. real paiknev Gracheva sai Prantsusmaa lipu all esimese võidu esmaspäeval, alistades Bad Homburgis avaringis vähem kui tunniga 6:2, 6:1 rumeenlanna Jaqueline Cristiani (WTA 133.). Teises ringis sai ta 6:2, 7:5 jagu kunagisest maailma viiendast reketist, praegu tabelis 80. kohal olevast itaallannast Sara Erranist.

Moskvas sündinud 22-aastane Gracheva kolis juba 16-aastasena Cannes'i elama ja treenima. Prantsusmaa meedia andmeil astus ta esimesed sammud kodakondsuse vahetamiseks juba ammu enne sõja algust, 2020. aastal ning teda toetas ka Prantsusmaa tenniseliit. Tänavu 25. mail sai Gracheva kinnituse, et talle anti Prantsusmaa kodakondsus ning nüüd on tal ka uus pass ja sellest nädalast on ta ametlikult Prantsusmaa mängija.