Kibbermann: ma ei olnud valmis, aga kui töö antakse, tuleb ära teha

Eesti põhisidemängija rolli täitis otsustavates kohtumistes 21-aastane Karolina Kibbermann, kes tunnistas ise, et ei olnud sel suvel selleks veel tegelikult valmis.

"Ei olnud üldse mitte lihtne ja ilmselt kõik nägid seda finaalmängu esimeses geimis, kus võtan ausalt kõik enda peale, mis seal kehvasti läks," lausus ta intervjuus ERR-ile.

"Aga ma usun, et see mis seal saavutasime - see jääb igavesti meelde, kõik need emotsioonid. Ma siiamaani vaatan videoid, pisarad silmas. See on lihtsalt vapustav - mul on nii hea meel meie üle!"

"Ma ei olnud väga veel valmis see suvi seda põhisidemängija rolli kandma, aga kui antakse ette, siis tuleb oma töö ära teha," jätkas Kibbermann. "Ma püüan endast parima anda ja õnneks on kõik ümberringi väga toetavad. Ma väga palju ei närveeri. Ma tean, et kõigi toetus on mul olemas."

Finaali erilisus jõudis alles mängu lõpus kohale. "Enne seda käis üles-alla, kordagi ei saanud aru, kes peaks seal võitma hakkama. Viimases geimis oli küll selline tunne, et täitsa lõpp - iga punkt oleme nii lähedal sellele, et poodiumile astuda ja ajalugu teha. Nii pingelises olukorras ma ei ole varem olnud. See on isegi hirmus!"

Poolteist kuud on aega koduse EM-finaalturniirini. Kibbermann lubab selleks hoolsalt valmistuda. "Ma pean ütlema Eesti rahvale, et hakkan oma servi lihvima. See oli nii ebastabiilne," sõnas ta. "Nüüd hakkan kõvasti servitrenni tegema ja eks ülejäänud elemente ikka annab lihvida, aga servil on veel kõvasti juurde panna."