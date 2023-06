Peit: see on meile väga tähtis saavutus

"Väga suur asi kindlasti! Kõigile väga tähtis, sest selle nime oleme mitmeid-mitmeid aastaid tööd teinud ja varem ei ole kahjuks midagi näppude vahele jäänud. See on meile väga tähtis saavutus," lausus kauaaegne koondislane Nette Peit ERR-ile.

Praeguse koosseisu trumbiks peab ta vaimutugevust. "Eelkõige usk iseendasse, et oleme võimelised ja kui tuleb raskeid hetki, siis tuleme neist välja," lausus ta ja tõi näiteks poolfinaalmängu Portugaliga.

Neljandas geimis oli Eesti lausa 13:21 taga, aga tuli ülikeerulisest seisust välja, võitis geimi 26:24 ja mängu kolm-üks. "Ma arvan, et poolfinaalis neljas geim näitas seda, et tuleme väga raskest seisust välja," lisas Peit. "Kindlasti süstis see meile veel rohkem seda usku, et oleme võimelised."

Augusti keskel algab EM-finaalturniir, kus Eesti võõrustab D-alagrupi kohtumisi. Vastasteks on Prantsusmaa, Hispaania, Holland, Soome ja Slovakkia. "Kindlasti saab kõvasti trenni teha, igas elemendis juurde panna ja veel rohkem uskuda," kirjeldas Peit ettevalmistust. "Ma arvan, et EM-il võib loota, et tuleb võite ka."