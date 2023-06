Kullerkann põhjendab edu enesekindluse ja -usuga

"Nädalavahetusel saime kõike kogeda. Pingelangus on olnud meeletu. Väsimus ka kindlasti. Järgnevatel päevadel tuleb tasa magada. Eks jõuab natuke hiljem kohale, mis tegime," sõnas esmaspäeva hilisõhtul Eestisse jõudnud koondise kapten Liis Kullerkann ERR-ile.

"See on see, mille kallal oleme alates Hõbeliiga algusest töötanud. Kohe alguses olime sellele üsna lähedal. Nüüd tegime vigade paranduse ja see on väga magus," ütles Kullerkann ja tähtsustas peatreener Alessandro Orefice rolli.

"Meie peatreener on sisendanud meile hästi palju enesekindlust ja eneseusku. Lisaks tehnilistele aspektidele ka. Eneseusk ja enesekindlus on kõige suuremad erinevused, mis võrreldes 2018. aastaga erinev oli."

Kullerkann tunnistab, et finaalturniiri ei anna võrrelda alagrupimängudega. "Kõik võistkonnad tahavad võita ja kui ühes geimis jääb üks võistkond palju alla, siis ta üritab tagasi tulla. Nii ta kipub olema, aga mul on väga hea meel, et tulime võitjana välja," lausus ta.

Augusti keskel algab EM-finaalturniir, kus Eesti võõrustab D-alagrupi kohtumisi. Vastasteks on Prantsusmaa, Hispaania, Holland, Soome ja Slovakkia. "Meil on kindlasti väga hea tiimivaim, mis on tegelikult ka varasematel aastatel olnud. See on kindlasti meie tugevus," kommenteeris Kulerkann.

"Mis mulle praegu eriti meeldib - tulemas on talendikad noored, kes see nädalavahetus näitasid sisu ka väljakul. Meil ongi pingilt võtta mängijaid, kes saavad väga hästi hakkama põhimängijate asendajatena. Põhjust positiivne on olla ka augusti suhtes. Teeme endast parima, et teha ka seal ajalooline tulemus."

"Peatreener räägib meile juba kaks kuud, et Hõbeliiga on soojendus EM-iks, kuna vastased tulevad teisest mastist," jätkas Kullerkann. "Kuigi Austria ja Portugal on head võistkonnad, siis EM-il tulevad vastu gramm tugevamad võistkonnad. Nende jaoks peab veel valmistuma ja palju elemente paremaks saama."

Klubihooaja peale Kullerkann veel ei mõtle. "Ma ei oska hetkel midagi öelda. Mul on vaja pärast augusti EM-i väike paus teha ja siis vaatan septembris-oktoobris, kuidas tunne on. Aga praegu on vaja puhkust. Naudin koondisesuve ja eks vaatab, mis saab."