Neidude U-17 koondist esindab Balti turniiril 23 mängijat

Neidude U-17 koondist ootab Balti turniiril ees kaks kohtumist. Esimene neist peetakse kolmapäeval, 28. juunil, mil vastaseks on võõrustaja Läti. Teine kohtumine toimub kaks päeva hiljem, 30. juunil, kui vastamisi minnakse Leedu eakaaslastega. Mõlema mängu avavile kõlab kell 14, vahendab jalgpall.ee.

Koondise peatreener Anastasija-Grazyna Shcherbachenia on turniiri koosseisu nimetanud 23 noormängijat 12 erinevast klubist, sealhulgas ühest välisklubist. Koondise abitreenerid on Deniss Samailov ja Pirjo Orn, väravavahte treenib esimeses kohtumises Kalmer Klettenberg, kohtumises Leeduga juhendab väravavahte Jonna Soomets. Füsioterapeudid on Maarit Junolainen ja Leila Ilisson, mänedžer Raili-Raine Ellermaa.

Neidude U-17 koondis Balti turniiriks:

Väravavahid

Saskia Koskor (07.09.2008) – Tartu JK Tammeka 3/0

Melani Lisandra Kõrran (06.07.2007) – JK Tabasalu 0/0

Kaitsjad

Marta Panova (27.03.2007) – Tallinna FC Flora 5/0

Karlotta Levin (15.08.2007) – FC Elva 5/0

Lola Boberg (08.12.2007) – JK Tabasalu 4/0

Anna-Liisa Heide (07.08.2008) – JK Tabasalu 3/0

Katriin Rodi (21.08.2007) – Tartu JK Tammeka 3/0

Alesja Kiuru (01.08.2008) – Jõhvi Phoenix ja JK Narva Trans ÜN 3/0

Kertu Mugu (02.07.2007) – Tartu JK Tammeka 3/0

Mia Martina Kaalma (27.02.2008) – Viimsi JK 0/0

Poolkaitsjad ja ründajad

Elisabeth Õispuu (19.11.2007) – Tallinna FC Flora 20/1

Ranele Valk (28.07.2007) – Viimsi JK 8/0

Minna-Brit Jõelaid (08.02.2007) – JK Tabasalu 7/0

Diana Salamatova (16.02.2007) – JK Tallinna Kalev 6/0

Karmen Vapper (16.08.2007) – Tallinna FC Flora 4/0

Loviise Männiste (24.02.2008) – FC Elva 3/1

Kätriin Altsaar (14.12.2007) – Tartu JK Tammeka 3/1

Nicole Kelli (26.05.2008) – Tartu JK Tammeka 3/0

Darina Kudjavnina (25.08.2008) – FC Ararat 3/0

Grete Gross (26.01.2008) – Saku Sporting 3/0

Isabella-Sofia Scotti (22.04.2008) – Mislata (ESP) 3/0

Anželika Jotkina (10.09.2007) – Lasnamäe FC Ajax 2/0

Arina Tarassova (17.05.2007) – Tallinna FC Levadia 0/0

Peatreener: Anastasija-Grazyna Shcherbachenia

Abitreenerid: Deniss Samoilov, Pirjo Orn

Väravavahtide treenerid: Kalmer Klettenberg, Jonna Soomets

Füsioterapeudid: Leila Ilisson, Maarit Junolainen

Mänedžer: Raili-Raine Ellermaa