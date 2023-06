Neidude U-19 koondis peab Balti turniiri mänge Lätis

Neidude U-19 koondis läheb kolmapäeval, 28. juunil vastamisi Läti võistkonnaga. Reedel, 30. juunil peetakse kohtumine Leedu eakaaslastega. Mõlema mängu avavile kõlab kell 19, vahendab jalgpall.ee.

Koondise peatreener Aleksandra Ševoldajeva on Balti turniiriks koosseisu nimetanud 22 noormängijat, kes tulevad kokku kaheksast erinevast klubist. Neidude U-19 koondise abitreeneriks on Reivo Vinter, väravavahtide treeneriks Mattias Traublum. Füsioterapeudid on Siret Kalbus ja Riina Riisik. Videoanalüütikuna tegutseb Andris Altsaar.

Neidude U-19 koondise koosseis Balti turniiriks:

Väravavahid

Roberta Jürna (23.11.2005) – JK Tallinna Kalev 0/0

Liisa Liimets (04.04.2006) – Viimsi JK 0/0

Katarina Elisabeth Käpa (16.03.2006) – Tallinna FC Flora 0/0

Kaitsjad

Kaisa Triin Arike (28.08.2005) – Tallinna FC Flora 9/0

Grete Kraus (14.12.2005) – Tartu JK Tammeka 4/0

Viktoria Toding (28.09.2006) – Tallinna FC Flora 0/0

Anni Iiris Ilisson (14.02.2007) – JK Tabasalu 0/0

Karola Purgats (06.04.2006) – Tallinna FC Flora 0/0

Liisi Karilaid (22.09.2006) – JK Tabasalu 0/0

Anna Mariin Juksar (02.06.2006) – Saku Sporting 0/0

Poolkaitsjad ja ründajad

Kaili Lilles (20.06.2005) – Tallinna FC Flora 8/1

Kirkeliis Lillemets (07.12.2005) – Tartu JK Tammeka 8/1

Marie Kiivit (31.12.2005) – Tartu JK Tammeka 8/0

Helina Tarkmeel (20.09.2005) – Tallinna FC Flora 8/0

Liselle Palts (02.12.2005) – Tallinna FC Flora 1/0

Mia-Lisette Sarapik (15.10.2006) – JK Tabasalu 0/0

Mirtel Kalamees (16.12.2006) – FC Elva 0/0

Egle-Eliise Kurg (04.05.2007) – Tallinna FC Flora 0/0

Vanessa Grutop (14.08.2006) – JK Tallinna Kalev 0/0

Aleksandra Kelli (11.08.2006) – Tartu JK Tammeka 0/0

Jane Mirjam (28.07.2006) – Pärnu JK Vaprus 0/0

Kätrin Välba (17.08.2006) – Viimsi JK 0/0

Peatreener: Aleksandra Ševoldajeva

Abitreener: Reivo Vinter

Väravavahtide treener: Mattias Traublum

Füsioterapeudid: Siret Kalbus, Riina Riisik

Videoanalüütik: Andris Altsaar