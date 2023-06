Steinburg sai maastikuratturite mitmepäevasõidul viienda koha

192 kilomeetri jooksul tuli ratturitel sõita kokku 9650 tõusumeetrit. 67-kilomeetrisel avaetapil finišeeris eestlanna viiendal kohal ajaga 4:28.09. Kaotust võitjale Milena Kalasovale kogunes 11 minutit ja 30 sekundit, vahendab ejl.ee.

55-kilomeetrisel teisel etapil oli Steinburg kuues ajaga 3:56.13. Kaotust teist etappi järjest võidutsenud Kalasovale kogunes 23 minutit ja 16 sekundit. Kolmandal, 57-kilomeetrisel etapil sai Steinburg neljanda koha ajaga 3:20.06. Taas võidutsenud Kalasovale kaotas ta seekord kaheksa minuti ja ühe sekundiga. Viimasel, 13-kilomeetrisel mäkkesõidul sai eestlanna seitsmenda koha ajaga 1:16.59. Puhta töö teinud Kalasovale kaotas ta 14 minuti ja nelja sekundiga. Kokkuvõttes andis see viienda koha koguajaga 13:01.26. Kalasovale kaotas eestlanna 56 minuti ja 52 sekundiga.

"Olen seda tuuri sõitnud varem mitmel korral ehk teadsin, et seal on vaid puhas ronimine ja midagi väga tehnilist ees ei oota," rääkis Steinburg mitmepäevasõidu järel. "Eelviimasel päeval oli üks tõus isegi 20-kilomeetrine. Kahjuks seekord mul ronimisjalgu ei olnud ja kokkuvõttes ei saa võistlusega rahule jääda. Kaotasin tõusudel palju aega ja kuna laskumised olid kiired, siis ei olnud seal võimalik kaotust tagasi sõita. Viimastel võistlustel on õnnestunud mul alati veel haigeks jääda. Sel korral oli avaetapp väga kuum, üle 30 kraadi oli, kuid teisel etapil oli jahe ja mäe otsas saime isegi korralikult vihma. Laskudes tundsin, et mul on jahe ning kolmandal päeval ärkasingi kurguvaluga. Hea meel, et sain vähemalt lõpuni sõidetud ja korraliku treeningu kirja. Loodan, et tervisele see ka täielikku põntsu siiski ei pannud. Ühesõnaga oli paremaid päevi ja oli halvemaid päevi, kuid tegin nii hästi kui jalad lubasid."

Kalasova järel pääsesid pjedestaalile veel sakslanna Andrea Böttger (+0.28) ja austerlanna Marlies Feichtenhofer (+0.44). Meeste seas olid kiireimad Colombia rattur Hector Leonardo Paez Leon (9:04.24), Aleksei Medvedev (+0.09) ja belglane Frans Claes (+0.12).