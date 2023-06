Rõbakina loobus haiguse tõttu Wimbledoni eelturniirist

Mullu Wimbledoni võitnud maailma kolmas reket Jelena Rõbakina loobus Eastbourne'is alanud n-ö Wimbledoni soojendusturniirist, öeldes, et taastub endiselt viirusest, mille tõttu pidi ta tänavuse Prantsusmaa lahtised meistrivõistlused pooleli jätma.

24-aastane Moskvas sündinud, aga alates 2018. aastast Kasahstani lipu all mängiv Rõbakina pidi Pariisis kolmandas ringis minema vastamisi hispaanlanna Sara Sorribes Tormoga, aga vahetult enne mängu teatas, et peab haiguse turniiri pooleli jätma, tal diagnoositi viirushaigus.

Väljakule naasis ta eelmisel nädalal Berliini muruturniiril, kus kaotas teises ringis Donna Vekicile.

"Kahjuks pean Eastbourne'i turniirist loobuma," ütles ta esmaspäeval. "Taastun endiselt viirusest, mille Pariisist sain, mul on pärast Prantsusmaa lahtisi päris raske aeg olnud,"

"Lisaks sain Berliinis pisivigastuse, nii et otsustasime koos tiimiga, et targem on sel nädalal taastumisele keskenduda ja Wimbledoniks valmistuda," lisas Rõbakina.

Aasta kolmas suure slämmi turniir ehk Wimbledon algab 3. juulil.