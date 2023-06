Gordejev ja van de Wiel lõpetasid Belgia MM-etapi esikümne piirimail

Laupäevane kvalifikatsioonipäev ei õnnestunud meie esipaaril just kõige paremini. A-grupi ajasõidus suudeti 14 paari seas välja sõita 10. ringiaeg. Kvalifikatsioonisõidus püsisid Gordejev ja van de Wiel pikalt 11. positsioonil, aga viimasel ringil jäid ühed konkurendid raja äärde ja tänu sellele lõpetati sõit 10. positsioonil.

Pühapäeval toimunud esimeses võistlussõidus asusid Gordejev ja van de Wiel stardi järel 18. kohale. Vahepeal langesid nad 19. kohale, kuid sõidu teine pool õnnestus paremini ning Gordejev ja van de Wiel jõudsid finišisse 12. kohal. Sõidu võitsid avaringil alles 22. kohal olnud Etienne Bax ja Ondrej Cermak (Holland/Tšehhi). Teisena lõpetasid Justin Keuben ja Dion Rietman (Holland) ning kolmandana Brett Wilkinson ja Joe Millard (Suurbritannia).

Teises sõidus langesid Gordejev ja van de Wiel stardi järel viimasele kohale, kuid sõidu jooksul suutsid nad 25. kohalt lõpuks 14. tõusta. Võidu teenisid taas Bax ja Cermak, edestades Wilkinsoni ja Millardit 21 sekundiga. Kolmandana lõpetasid sõidu hollandlased Koen Hermans ja Ben van den Bogaart.

Etapi kokkuvõttes teenisid Gordejev ja van de Wiel 16 punkti, mis andis neile 11. koha. Etapivõit läks 50 punkti kogunud Baxile ja Cermakule. Teise koha said 42 punktiga Wilkinson ja Millard ning kolmanda koha 37 punktiga Keuben ja Rietman.

Sarja kokkuvõttes on Gordejev ja van de Wiel 67 punktiga 16. kohal. Liidrid on 312 punktiga Vanluchene ja Musset (Belgia/Prantsusmaa), teisel kohal on 287 punktiga Bax ja Cermak ning kolmandal kohal 260 punktiga Hermans ja van den Bogaart.

Järgmine etapp toimub 15.-16. juulil Saksamaal Strassbessenbachis.