Poola spordiajaloolane: Euroopa mänge nähakse kui olulist sammu ambitsioonika eesmärgi täitmise teel

Rääkige meile olulisematest põhjustest, miks oli Poola ühiskonna ja spordikogukonna jaoks tähtis võimalus neid Euroopa mänge võõrustada?

Kõige tähtsam on prestiiži küsimus. Lisaks Poola kultuuri- ja hariduspärandi tutvustamine ja sellest järelduvalt turism.

Spordivaldkonna juhtivametnike seas on lootus, et Poola tõestab ennast rahvusvahelistele spordiorganisatsioonidele hea suurvõistluste korraldajana. Euroopa mänge nähakse parima ettevalmistusena suurvõistluste, sealhulgas olümpiamängude, Poola-poolsele taotlemisele. Poola spordiminister Kamil Bortniczuk andis teada: "Me peame tõestama endale ja maailmale, et oleme võimelised korraldama kõige suuremaid võistlusi nagu Euroopa mängudki."

Euroopa mängude võõrustamine on eeldatavasti rahaliselt kallis väljaminek. Kui palju on Poola ühiskonnas või poliitikaringkondades tehtud Euroopa mängude võõrustamisele kriitikat?

Kui Krakowi linnavõimud tegid ettepaneku Euroopa mänge võõrustada, olid paljud elanikud selle vastu. Kohalikud lõid isegi komitee nimega "Elanikud Euroopa mängude vastu". Paljud inimesed on endiselt skeptilised, tuues suuri korralduskulusid esile. Spordiminister Kamil Bortniczuk väidab aga, et kulud pole nii suured kui need tunduvad.

Mõne aja eest sõlmisid Poola valitsuse esindajad ja kohaliku võimu esindajad kavatsuste kirja, millega leppisid kokku, kuidas Euroopa mängude võõrustamiseks kuluvad 400 miljonit zlotti (88 miljonit eurot) omavahel ära jagada. 2023. aasta jaanuaris anti teada, et spordi- ja turismiministeerium katab poole kuludest. Ülejäänud summa kaetakse linna- ja vojevoodkonna vahenditest, mõlemad maksavad maksimaalselt 100 miljonit zlotti.

Kokkuvõtvalt on alati olnud skeptikuid, kes kõike kritiseerivad. Poola võimud rõhutavad, et Euroopa mängud pole väga kallis üritus, samas on nende võõrustamine väga vajalik. Aga tegelikud kulud saadakse teada palju hiljem.

Krakow oli üks linnadest, mis 2022. aasta taliolümpiamängude kandideerimisprotsessist selle käigus välja astus. Pakkumine võeti tagasi, kui suur osa elanikest olümpiamängude korraldamise plaani vastu referendumil hääle andis. Rahvahääletuse initsieeris grupp "Krakow Olümpiamängude Vastu". Referendumil oli enamus olümpiamängude võõrustamise idee vastu. Avalikkuse vastumeelsusele andis panuse nii kohaliku kui üleriikliku meedia kriitiline hoiak. Euroopa mängude puhul on opositsioon olnud nõrgem.

Olümpiamängude ja Euroopa mängude puhul on eeldatavasti võimalik tõmmata palju paralleele. Kas Poolal on ikkagi ambitsioon lähitulevikus olümpiamänge võõrustada? Ja kas Euroopa mängud on samm selles suunas?

Kui Euroopa mängude korraldamine Poolal hästi õnnestub, siis pole tõenäoliselt miski takistamas poolakaid mõtlemast olümpiamängude korraldamisele.

Objektiivsete majandusnäitajate alusel on Poola riik juba praegu rikkam kui olid hispaanlased 1992. aastal Barcelona mänge või kreeklased 2004. aastal Ateena mänge korraldades. Poola spordiministeerium mõtleb olümpiamängude puhul enam-vähem aastale 2036, seega küllaltki kaugele tulevikule. Viimaste aegade keskmist majanduskasvu säilitades on Poola 2036. aastal kahtlemata jõukam, kui oli Hispaania aastal 1992 või Kreeka aastal 2004.

Seega jah, praeguseid Euroopa mänge nähakse kui olulist sammu ambitsioonika eesmärgi täitmise teel.

Kui vaadata erinevatele spordisündmustele, mida Poola on minevikus võõrustanud, siis kui suur üritus on Euroopa mängud sellest perspektiivist?

Poola korraldas 2012. aasta jalgpalli Euroopa meistrivõistluste finaalturniiri ja paljude individuaalalade maailmameistrivõistlusi. Aga nii suurt üritust nagu Euroopa mängud pole meil veel toimunud. Niisiis, Euroopa mänge tajutakse kui suurepärast võimalust, et teada saada, kuidas nii suure ürituse korraldamine välja näeb, et parandada ja katsetada spordibaase ja taristut.

Tegemist on omalaadse testiga, mis näitab, kas riik saab sarnaste võistluste korraldamisega tulevikus hakkama. Olümpiamängud on endiselt unistus ja Euroopa mänge võetakse kui testvõistlust.

Euroopa mängude programmi kuulub seekord peaaegu 30 spordiala, samuti kuus kõrvalala. Nagu näha, on lisatud isegi suvised suusahüpped. Kui palju said võõrustajad programmi kokkupanemisel sõnaõigust?

Kõige tähtsam eesmärk oli teha programm atraktiivseks. Näiteks suvised suusahüpped on Poolas väga populaarsed ja meelitavad kohale suure hulga publikut, seega lisati need programmi. Suusahüppajad teevad Euroopa mängudel oma debüüdi. Suviste suusahüpete programmi kuulumine peaks kindlasti mängud atraktiivsemaks muutma ja fännide tähelepanu tõmbama.

Kes võiksid olla Poola delegatsiooni suuremad staarid?

Poola Euroopa mängude delegatsioon koosneb 370 sportlasest. Sinna kuuluvad mitmed olümpiasportlased, olümpiamängude medalivõitjad, samuti MM- ja EM-medalistid. Väga head võimalused on Poola sportlastel edu saavutada näiteks suusahüpetes (Dawid Kubacki, Kamil Stoch, Piotr Zyla), kergejõustikus (Ewa Swoboda või Anna Kielbasinska), ragbis, 3x3 korvpallis, aerutamises, vehklemises ja võitlusaladel.

Ambitsioon on viia need Euroopa mängud läbi eelmistest paremini. Kõik olümpiaspordialad, millel Euroopa mängude raames võisteldakse, on samal ajal kas Euroopa meistrivõistlused või annavad 2024. aasta Pariisi olümpiamängude kvalifikatsioonipunkte. See annab kindluse, et mitmed spordialade tipptegijad võtavad Euroopa mängudest osa.