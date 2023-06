Kahekordne slämmivõitja ei loovutanud Berliinis vastastele ühtegi setti

33-aastane Kvitova teenis hooaja teise tiitli, kui sai pühapäeval finaalis 6:2, 7:6 (8) jagu horvaatlannast Donna Vekicist (WTA 20.). Tšehhitar ei loovutanud Berliinis vastastele ühtegi setti, alistades teel finaali Karolina Pliškova (WTA 18.), Nadia Podoroska (WTA 78.), Caroline Garcia (WTA 5.) ja Jekaterina Aleksandrova (WTA 21.).

Kvitovale oli see karjääri 31. turniirivõiduks. Tegevmängijatest on temast rohkem tiitleid vaid 43-aastasel Venus Williamsil, kelle auhinnakapis on 49 WTA tiitlit.

Paarismängus võidutsesid Caroline Garcia - Luisa Stefani, kes olid 4:6, 7:6 (10), 10:4 üle Tšehhi duost Katerina Siniakova - Marketa Vondroušova.

The 31st means just as much as the first. Thank you all for believing in me and staying with me on this journey. Berlin, you were as beautiful as your grass courts ❤️@bett1open pic.twitter.com/rJSEesVflk