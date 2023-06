VAATA OTSE | Naiste võrkpallikoondis madistab Hõbeliiga finaalis Austriaga

Eesti naiskond alistas laupäeval finaalturniiri poolfinaalis Portugali 3:1 ning jõudis esmakordselt Hõbeliigas finaali. Võit Portugali vastu oli seda magusam, et viimastel aastatel on Eesti neile alla jäänud. Portugaliga mängiti viimati eelmisel suvel samas liigas, tookord said eestlannad kodus kirja 1:3 kaotuse ja võõrsil 2:3 kaotuse. Täpselt samade skooridega kaotati Portugalile Hõbeliigas ka aastal 2021.

Finaalis on Eesti vastaseks alagrupist tuttav Austria, kes sai teises poolfinaalis 3:1 (25:21, 23:25, 25:23, 25:14) jagu B-alagrupi võitnud Montenegrost. Eesti pidas alagrupis Austria vastu kaks väga eriilmelist mängu. Kui kodusaalis võttis Eesti kindla 3:0 võidu, siis paar nädalat hiljem tunnistati võõrsil austerlannade 3:0 paremust. Mainimata ei saa jätta tõsiasja, et Eesti oli enne korduskohtumist koha finaalturniiril juba kindlustanud.

Hõbeliiga võitja teenib 50 000 eurot auhinnaraha ja pääseb järgmiseks hooajaks Kuldliigasse.

Eesti naiskonna koosseis finaalturniiril:

Sidemängijad: Karolina Kibbermann, Melissa Varlõgina

Diagonaalründajad: Kertu Laak, Kadi Kullerkann

Nurgaründajad: Nette Peit, Merilin Paalo, Silvia Pertens, Nora Lember

Temporündajad: Kätriin Põld, Liis Kullerkann, Eliise Hollas, Liisbet Pill

Liberod: Kadri Kangro, Janelle Leenurm