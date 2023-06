VAATA OTSE | Janika Lõiv asub Euroopa mängudel võistlustulle

Naiste võistlusel stardib 58 sportlast 20 riigist. Eestlastest tulevad rajale valitsev Eesti meister Janika Lõiv (nr 10), Mari-Liis Mõttus (nr 46) ja Merili Sirvel (nr 53). "See aasta on naiste tase tõesti tugevam ja ühtlasem," lausus Lõiv ERR-ile. "Ma arvan, et kogu töö on tehtud. Mina olen arenenud oma tehniliste oskuste poolest rohkem ja seeläbi sõidan laskumisi palju enesekindlamalt ja kiiremalt."

Pärastlõunal antakse start meeste võistlusele, kus Eestit esindavad Kirill Tarassov (nr 65) ja Josten Vaidem (nr 67). Kokku pääseb rajale 78 meest 27 riigist.

Naised läbivad viis ja mehed kuus 4-kilomeetrist ringi.