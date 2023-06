Zahovaiko viis Real de Banjuli pika pausi järel tiitlini

Kui mängijatena on välismaal tiitleid võitnud 21 Eesti jalgpallurit ja kokku on neil 31 karikat, siis Eesti treenerite seas on välisklubiga meistriks tulek märksa haruldasem. Aastatel 2017-21 Paide Linnameeskonda juhendanud Zahovaiko juhtimisel lõpetas Real de Banjul ühtlasi üheksa-aastase tiitlipõua, sest viimati jäädi Gambia kõrgliigas löömatuks 2014. aastal, vahendab Soccernet.ee.

Lähim jälitaja Abuko Falcons kaotas lõpuvooru eel kolm mängu järjest ja see andis Banjulile võimaluse, mida enam käest ei lastud. Viimasele kohtumisele linnarivaali WAA-ga mindi vastu teadmises, et piisab ka viigist, sest Real de Banjuli väravate vahe oli Falconsi omast märkimisväärselt parem. Falcons võitis küll võõrsil 4:2 tabelikeskmikku Steve Bikot, aga Real sai vajaliku 0:0 viigi kätte ja võis võidupeo püsti panna.

Real de Banjul on 13 tiitliga Gambia kõigi aegade paremuselt teine klubi, vaid tänavu alles kaheksandaks jäänud Wallidanil on kolm meistritiitlit rohkem.

Give way for the winners of the FIRST EVER D1,000,000 GFF Division One League title. #COYW ❤️! pic.twitter.com/fw0W0FFw5V