RALLIBLOGI | Toyota liigub nelikvõidu suunas, Tänak üldarvestuses kuues

Autoralli MM-sarja hooaja seitsmendal etapil Keenias liigub Toyota kaks kiiruskatset enne ralli lõppu kindla nelikvõidu poole. Üldarvestuses hoiab esimest kohta seitse kiiruskatset võitnud Sebastien Ogier, teisel kohal on 16. kiiruskatse võitnud Kalle Rovanperä (+13,0), kolmandal kohal on Elfyn Evans (+2.59,6) ning neljas on Takamoto Katsuta (+3.32,6). Ott Tänak (M-Sport) jätkab kuuendal kohal (+9.10,2).