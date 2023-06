Kvalifikatsiooni võitnud Bezzecchi oli kiireim ka sprindis

Bezzecchi sai kvalifikatsioonis parimal ringil kirja 1.31,472, edestades vaid 0,061 sekundiga sarja üldliidrit Francesco Bagnaiat (Ducati). Kolmanda koha hõivas Luca Marini (Ducati) ja neljanda koha tunamullune maailmameister Fabio Quartararo (Yamaha).

Pärastlõunal toimunud sprindisõidus loovutas Bezzecchi esialgu liidrikoha Bagnaiale, kuid sai paar ringi hiljem temast mööda ning esikohta enam käest ei andnud. Bezzecchi ja Bagnaia järel ületas kolmandana finišijoone Brad Binder (KTM), kuid lõuna-aafriklane sai pärast võistlust ajakaristuse, mis kukutas ta kokkuvõttes viiendale kohale.

Pjedestaali viimasele astmele pääses hoopis Quartararo ning koha võrra tõusis ka Aleix Espargaro (Aprilia). Punktikohtadele sõitsid veel Jorge Martin (Ducati), Maverick Vinales (Aprilia), Enea Bastianini (Ducati) ja Alex Marquez (Ducati).

Hollandi GP põhisõit algab Eesti aja järgi pühapäeval kell 15.00.

