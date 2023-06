TÄNA OTSE | Eesti võrkpallikoondis võitleb koha eest finaalis

Eesti koondis võitis A-grupis kuuest mängust viis ja teenis esikoha: Austriat võideti kodus 3:0, aga kaotati võõrsil 0:3, Lätit võideti kodus 3:1 ja võõrsil 3:0, Põhja-Makedooniat nii kodus kui ka võõrsil 3:0.

Samamoodi kulges B-alagrupis Portugali teekond, kes sai kuuest mängust viis võitu: kodus alistati Montenegro 3:1, aga võõrsil kaotati 0:3, Gruusia ja Fääri saared alistati kahel korral 3:0.

Eesti ja Portugal on viimastel aastatel tihti just Hõbeliigas omavahel vastamisi läinud: nii mullu kui ka tunamullu võitis mõlemad kohtumised Portugal. Samas on Eesti võitnud nelja kohtumise peale kuus geimi.

Teises poolfinaalis lähevad vastamisi Austria ja Montenegro. Päev hiljem peetakse finaal ja pronksimäng.

Naiskonna peatreener Alessandro Orefice on mängijate viimase aja tegemistega rahul ning püüab sisendada, et finaalturniir on justkui osa treeningust. "Oleme sel nädalal trennis korralikult töötanud nii palliga kui füüsilise konditsiooni osas ja ka vastase mänguga põhjalikult tutvunud," lausus juhendaja.

"Kõik mängijad on positiivselt meelestatud ja õnnelikud, et nad siin on. Olen püüdnud neile rõhutada, et finaalturniir on lihtsalt osa treeningust ja ettevalmistusest. Sel nädalavahetusel on lihtsalt senise hooaja kaks kõige olulisemat trenni."

Portugali naiskonnas on võrreldes eelmise aastaga vahetunud üks temporündaja ja üks nurk, ülejäänud põhikoosseis on sama. "Nende süsteem on sama nagu varem – nad harrastavad kiiret ja agressiivset mängu," kirjeldas Orefice.

"Vastuvõtt on korralik ja tempod head. Meie soov on Portugali sidemängija serviga võrgust eemale saada, et nende elu ebamugavaks teha, siis hakkab ka rünnakuprotsent langema. Seega hea serv on meie esimene eesmärk homme [täna], sealt püüame muud asjad samuti hästi jooksma saada. Kui teeme oma asjad korralikult ära, on meil head võimalused siin edu saavutada."

Eesti naiskonna koosseis finaalturniiril:

Sidemängijad: Karolina Kibbermann, Melissa Varlõgina

Diagonaalründajad: Kertu Laak, Kadi Kullerkann

Nurgaründajad: Nette Peit, Merilin Paalo, Silvia Pertens, Nora Lember

Temporündajad: Kätriin Põld, Liis Kullerkann, Eliise Hollas, Liisbet Pill

Liberod: Kadri Kangro, Janelle Leenurm