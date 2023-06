RALLIBLOGI | Rovanperä läks pausile kahe katsevõiduga, Tänak seitsmes

Autoralli MM-sarja hooaja seitsmendal etapil Keenias pälvis hooaja üldliider Kalle Rovanperä (Toyota) kaks järjestikust katsevõitu ning lihvis hoolduspausiks üldarvestuses Sebastien Ogier' (Toyota) edu 22,1 sekundi peale. Ott Tänak (M-Sport) on üldarvestuses seitsmendal kohal, kaotust Ogier'le on 4 minutit ja 21 sekundit.