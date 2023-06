RALLIBLOGI | Katsuta tõusis kolmandaks, Toyotal on nelikjuhtimine

Laupäeval üldarvestuses kolmandale kohale tõusnud Esapekka Lappi (Hyundai) jäi pärast sügavat veetakistust tee äärde seisma ning võttis autost väljudes koheselt kiivri peast. Testikatsel esile kerkinud tehniline probleem kordus ning soomlase auto veovõll andis otsad.

Ka Ott Tänak pidi 11. kiiruskatsel probleemi lahendama, kui tema autol lõhkes tagumine vasak rehv, aga vaatamata ajakaotusele tõusis eestlane üldarvestuses Lappi katkestamise järel kuuendale kohale. Ühtlasi oli see Tänaku ja Martin Järveoja teine rehvivahetus selle aasta Keenia rallil.

Enne hoolduspausi:

Keenia ralli teisel täispikal võistluspäeval alustas Ogier enda neljanda järjestikuse katsevõiduga, kuid MM-sarja üldliider Rovanperä võitis järgmised kaks kiiruskatset. Soomlane on üldarvestuses Ogier'st 22,1 sekundi kaugusel, kuid ütles pärast kümnendat kiiruskatset, et ei näe riskimiseks suurt põhjust.

"Me võiks kiiremini sõita, aga Ogier on korralikult võidu nimel survestanud. Me peame ka hooaja üldarvestuse peale mõtlema, meie selja taha jäänud mehed jäävad kaugele. Saame siit häid punkte, ma ei näe riskimiseks väga põhjust," ütles Rovanperä.

Elfyn Evans (Toyota) pidi pärast veetakistuse läbimist kaheksandal kiiruskatsel pea minutiks seisma jääma, mistõttu pääses hoolduspausiks üldarvestuses kolmandale kohale esimest korda Keenias võistlev Esapekka Lappi (Hyundai). Lappi jääb Rovanperäst pea minuti kaugusele, Evansit edestab ta pea 50 sekundiga. Viiendal kohal on Takamoto Katsuta (Toyota; +2.13,6), kuuendal kohal on Dani Sordo (Hyundai; +2.39,6).

Ott Tänak ja Martin Järveoja alustasid võistluspäeva viienda kohaga, aga jäid järgneval kahel katsel vastavalt seitsmendaks ja kaheksandaks. Üldarvestuses jätkavad eestlased seitsmendal kohal, kaotust Ogier'le on kogunenud neli minutit ja 21 sekundit. Nende taha jäävad veel Pierre-Louis Loubet (M-Sport; +11.01,4), Jourdan Serderidis (M-Sport; +16.14,6) ning reedel katkestanud Thierry Neuville (Hyundai; +22.43,1).

Eelvaade:

Kaheksakordne maailmameister Sebastien Ogier (Toyota) lõpetas reedese võistluspäeva Keenia rallil kolme järjestikuse katsevõiduga ning saavutas päeva lõpuks üldarvestuses tiimikaaslase Kalle Rovanperä ees 22,8-sekundilise edu. Ott Tänak (M-Sport) kaotas neljandal katsel rehvivahetuse tõttu aega ning jäi üldarvestuses seitsmendaks.

Kuigi Rovanperä (Toyota) lihvis hoolduspausiks Ogier' edu 2,5 sekundi peale, võttis prantslane pärast hoolduspausi rallil ohjad enda kätte ning võitis kõik kolm pärastlõunast katset. Ogier oli ainus piloot, kes võttis hoolduspausi järel kaasa vaid ühe varurehvi, kuid ei pidanud sedagi kasutama.

Päeva lõpuks pikendas kaheksakordne maailmameister enda edu üldarvestuses Rovanperä ees 22,8-sekundiliseks. Soomlasele järgnevad Elfyn Evans (Toyota; +43,5), Esapekka Lappi (Hyundai; +54,0), Takamoto Katsuta (Toyota; +1.19,4) ning Dani Sordo (Hyundai; +1.28,4).

Neljapäevase publikukatse võitnud Ott Tänak (M-Sport) loovutas reedel enda esikoha, kui kaotas teisel kiiruskatsel teele sattunud sebrade tõttu väärtuslikke sekundeid. Suurem probleem tabas eestlast aga neljandal kiiruskatsel, kui Tänak pidi kaardilugeja Martin Järveojaga lõhkenud rehvi vahetama minema. Eestlastel pärastlõunal enam suuri probleemi ei esinenud, kuid päeva lõpetasid nad üldarvestuses seitsmendal kohal (+3.03,3).

Kõige suurem ebaõnn tabas aga Thierry Neuville'i (Hyundai), kes oli sunnitud kuuendal kiiruskatsel vedrustuse tõttu katkestama. Enne katset oli belglane üldarvestuses neljandal kohal.

Laupäeval on kavas kuus kiiruskatset kogupikkusega 150,88 km. Esimene katse saab alguse kell 8.01. Keenia rallile on võimalik kaasa elada ERR-i spordiportaali otseblogi vahendusel.



Safari ralli ajakava:

Laupäev

8.01 - SS8 Soysambu (29,32 km)

9.05 - SS9 Elmenteita 1 (15,08 km)

10.03 - SS10 Sleeping Warrior 1 (31,04 km)

14.01 - SS11 Soysambu 2 (29,32 km)

15.05 - SS12 Elmenteita 2 (15,08 km)

16.03 - SS13 Sleeping Warrior 2 (31,04 km)

Pühapäev

6.55 - SS14 Malewa 1 (8,33 km)

7.51 - SS15 Oserian 1 (18,33 km)

9.05 - SS16 Hell's Gate 1 (10,53 km)

11.19 - SS17 Malewa 2 (8,33 km)

12.15 - SS18 Oserian 2 (18,33 km)

14.15 - SS19/punktikatse Hell's Gate 2 (10,52 km)

MM-sarja sõitjate punktiseis:

1. Kalle Rovanperä - 118 punkti

2. Thierry Neuville - 93

3. Ott Tänak - 85

4. Elfyn Evans - 83

5. Sebastien Ogier - 70

6. Esapekka Lappi - 67

7. Dani Sordo - 36

8. Takamoto Katsuta - 23

MM-sarja tootjate punktiseis:

1. Toyota - 235

2. Hyundai - 212

3. M-Sport Ford - 148