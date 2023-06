Võimas Belgia püsib EM-il kaotuseta

Alagrupi täiseduga läbinud Belgia alistas veerandfinaalis suurelt 93:53 Serbia naiskonna. Belgia ridades tegi Emma Meesseman karjääri esimese kolmikduubli, tuues 15 punkti, võttes 13 lauapalli ning andes kümme korvisöötu. Julie Allemand panustas 15 punkti ja 11 tulemusliku sööduga, temast sai naiste EM-i ajaloo esimene mängija, kes on kolmes järjestikuses mängus andnud kahekohalise arve resultatiivseid sööte.

Kyara Linskens tõi Belgiale 14 punkti ja võttis kaheksa lauapalli, Julie Vanloo viskas samuti 14 punkti.

Serbia parim oli Yvonne Anderson 20 punktiga.

Poolfinaalis läheb Belgia vastamisi Prantsusmaaga, kes oli veerandfinaalis 89:46 üle Montenegrost. Teise finalisti selgitavad Ungari, kes sai napilt 62:61 jagu Tšehhist ning Saksamaa 67:42 alistanud Hispaania.

Poolfinalistidest edukaim on olnud Hispaania, olles võitnud kümme medalit, neist neli kuldset. Prantsusmaa on varem Euroopa meistriks tulnud kahel korral, Ungari auhinnakapis on kaks hõbedat ja viis pronksi ning Belgia on varem kahel korral pronksi võitnud.