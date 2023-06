TÄNA OTSE | Kas Eesti 3x3 võistkonnad pääsevad alagrupist edasi?

Eesti naiskonnal on kirjas võit ja kaotus ja enne viimast vooru ollakse D-alagrupis Leedu järel teisel kohal, Poolal on seni võiduarve avamata. Alagrupist edasi veerandfinaali pääsevad kaks paremat.

Eesti 3x3 korvpallimeeskond kohtub alagrupi viimases matšis Saksamaaga. Otseülekanne ETV2-s ja ERR-i spordiportaalis algab kell 22.

Ka Eesti meeskonnal on kirjas võit ja kaotus ning praegu ollakse B-alagrupis kolmandal kohal. Täiseduga jätkav Saksamaa on esikohal, Poola on ühe võidu ja kaotusega teine ning Serbia, kel on võiduarve veel avamata, on neljas. Edasipääsuks peab Eesti Saksamaad võitma.