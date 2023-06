Islandit võitnud U-18 tüdrukud tulid Põhjamaade meistrivõistlustel kolmandaks

Eesti alustas mängu enesekindlalt, alustades 7:0 eduseisuga. Eestlannade hea hoog jätkus ka poolajani, kuhu mindi 33:23 skooriga. Teisel poolajal aga tegid vastased 13-3 vahespurdi ning läksid mängu 43:44 juhtima. Tasavägine mäng jätkus lõpuni, kuni Anna-Liis Vannamiku tabav kolmene Islandi võidulootused kustutas. Island suutis veel ühe kolmese tabada, kuid sellest enam ei piisanud ja lõpptulemuseks jäi Eesti 63:61 võit, vahendab basket.ee.

Eesti edukaimad punktitoojad olid Kätlin Kangur 20 silmaga ja Marta Eleri Jaama 11 punktiga. Islandi poolelt tõi Emma Hrönn Hakonardottir 25 punkti.

"Ma arvan, et tegemist oli hea mänguga, millega turniirile joon alla tõmmata. Mitte ainult võidu pärast, aga ka sellepärast, et meil olid mõned võtmemängijad puudu ja pink läks platsile võitlema ja aitas tiimil võita," kommenteeris Eesti koondise peatreener Sergio Cubeiro Rico. "Kõik olid väga hea suhtumisega. Meil oli küll väsimusest tingitud tõususid ja mõõnasid, aga me oleme väga rahul, et saime turniiri võiduga lõpetada."

Eesti koondis mängis Nordic Championshipil kooseisus: Kristel Rattasepp (Audentese Spordiklubi), Sille-Liis Mölder (Audentese Spordiklubi/Audentese SG), Majandra-Liis Pitkanen (Rapla Korvpallikool), Anette-Laura Tõks (Tony Parker Academy), Marleen Mikiver (Spordiklubi Nord/Audentese SG), Kätlin Kangur (Audentese Spordiklubi), Mariell Friedemann (Audentese Spordiklubi), Keandra Koorits (Audentese Spordiklubi/Audentese SG), Marta Eleri Jaama (Audentese Spordiklubi), Anna-Liis Vannamik (Audentese Spordiklubi), Anna Grits (TTÜ Korvpallikool), Norah Marie Pae (Audentese Spordiklubi), Maria Vasar (Spordiklubi Rafter/Audentese SG)

Peatreener: Sergio Cubeiro Rico

Treener: Timo Eichfuss

Assistent: Ksenija Lebedeva

Füsioterapeut: Saskia Vunk

ÜKE: Raigo Toompuu