Ungari pääses üle noatera poolfinaali

Ungari juhtis poolajaks seitsme punktiga ning kasvatas kolmanda veerandaja keskpaigaks vahe 17-punktiliseks, kuid siis tegi Tšehhi 23:6 vahespurdi, tuues tabloole 54:54 viigiseisu.

Raskest seisust välja tulnud Tšehhi pääses 12 sekundit enne lõppu 61:60 juhtima, aga lõppsõna kuulus siiski Ungarile, kui võidukorvi viskas Debora Dubei 3,6 sekundit enne lõpusireeni. Tšehhi viimane rünnak ebaõnnestus ning Ungari jõudis 26-aastase vahe järel EM-il nelja parema sekka.

DEBORA DUBEI'S GAME-WINNER SENDS HUNGARY TO THE #EUROBASKETWOMEN SEMI-FINALS FOR THE 1ST TIME SINCE 1997 pic.twitter.com/exOBOIn5aT