OTSEBLOGI | Tänak oli Keenia ralli publikukatsel kiireim, Ogier kohe kannul

Testikatse:

Kolmapäeval aset leidnud testikatsel näitas kõige kiiremat minekut MM-sarja üldliider ja valitsev meister Kalle Rovanperä (Toyota; 3.32,4). Ott Tänak (M-Sport) püsis teisel kohal, kaotades liidrile 1,5 sekundiga.

Tänak sai esimesel läbimisel kirja 3.37,4, mis jäi alla vaid Sebastien Ogier'le (Toyota, 3.36,3). Teisel läbimisel sõitis aga Rovanperä välja päeva parima aja, kui lõpetas 3.32,4-ga. Tänak tõusis teisel läbimisel uuesti teisele kohale ning parandas kolmandal läbimisel veel aega, kui sai kirja 3.33,9. Ogier sai kolmandal läbimisel hakkama ajaga 3.34,6, temast kaks kümnendikku aeglasem oli Thierry Neuville (Hyundai).

Keenia ralli nõudis esimesed ohvrid juba testikatsel. Esimest korda Keenias võistlev Esapekka Lappi (Hyundai) oli testikatse esimest läbimist sõitnud vaevu kaks kilomeetrit, kui pidi tehnilise probleemi tõttu pidama jääma. Esialgu teatas piloot, et auto veovõll tehti korda, kuid mõnikümmend minutit hiljem kerkis probleem taas esile ja soomlane aega kirja ei saanudki.

Toyota piloot Takamoto Katsuta ja kaardilugeja Aaron Johnston rullusid kaks korda üle katuse, kuid mõlemad pääsesid vigastusteta ning said autoga üle finišijoone sõita.

Eelvaade:

Safari rallina tuntud mõõduvõtt läbib Keenia kruusateedel ligi 357 km, ralli alguspunkt on Nairobi linnast ning viimane kiiruskatse saab lõpu Hell's Gate rahvuspargis.

Tänavu osaleb Keenia ralli Rally1 klassis kümme ekipaaži, eelmise aasta võitu asub kaitsma hooajatabeli üldliider Kalle Rovanperä (Toyota). Toyota eest sõidavad Keenias veel Sebastien Ogier, Elfyn Evans ning Takamoto Katsuta. Üldarvestuses kolmandal kohal asetseva Ott Tänaku (M-Sport) tiimikaaslasteks on Pierre-Louis Loubet ja Jourdan Serderidis, Hyundai eest lähevad teele Thierry Neuville, Esapekka Lappi ja Dani Sordo.

Karmid kruusateed ja tolmuks kulunud liiv ehk fesh-fesh ei anna palju eksimisruumi ei pilootidele ega meeskondadele. Eelmisel aastal 17. kiiruskatse järel katkestama pidanud Tänak ütles, et ainuüksi auto terve hoidmine on väljakutse.

"Osades sektsioonides on väga lihtne kinni jääda ning raske on aru saada, kuhu rada edasi läheb. Mul ei ole siin veel väga edu olnud, pean selleni veel jõudma. Me peame tiimiga kindlaks tegema, et meil ei tuleks olude tõttu mehaanilisi probleeme, siis jääb üle vaid hea esitus teha," lisas Tänak.

Tänakut tabas juunikuu alguses Sardiinia rallil ebaõnn, kui eestlane pidi kaardilugeja Martin Järveojaga üheksanda kiiruskatse järel katkestama. Vahest saavad Keenias võidu võtmeks hoopis vaated autoaknast? "Sooviksin, et meil oleks rohkem aega Keenias elu nautida, sest siinne loodus on võrreldes meie eluga Euroopas niivõrd eriline," ütles Tänak eelmisel nädalal.

Eelmisel aastal Keenia rallil võidutsenud Rovanperä nõustus Tänakuga teeolude osas. "Tingimused võivad aastast aastasse täielikult muutuda. See teeb sellest rallist tõelise väljakutse, aga see sobib meile üsna hästi. Eks näis, millised tingimused sel aastal on," ütles soomlane.

1953. aastal kuninganna Elizabeth II kroonimise tähistuseks alanud ralli ajaloo edukaimad sõitjad on keenialased Shekhar Mehta ja Carl Tundo, kes on mõlemad viiel korral võidutsenud. 2002. aastal võitis Colin McRae Safari ralli ning see jäi viimaseks WRC ralliks Keenias kuni 2021. aastani, mil see taas Sebastien Ogieri võiduga hooajakalendrisse naasis.

Keenia ralli sõidetakse neljapäeval kell 14.05 üks võistluskatse ning ralli põhiosa saab alguse reedel kell 8.00. ERR-i spordiportaal vahendab sündmuste käiku ralliblogis.

Safari ralli ajakava:

Neljapäev

14.05 – SS1 Kasarani (4,84 km)

Reede

8.00 - SS2 Loldia 1 (19,17 km)

9.18 - SS3 Geothermal 1 (13,12 km)

10.11 - SS4 Kedong 1 (30,62 km)

13.09 - SS5 Loldia 2 (19,17 km)

14.27 - SS6 Geothermal 2 (13,12 km)

15.20 - SS7 Kedong 2 (30,62 km)

Laupäev

8.01 - SS8 Soysambu (29,32 km)

9.05 - SS9 Elmenteita 1 (15,08 km)

10.03 - SS10 Sleeping Warrior 1 (31,04 km)

14.01 - SS11 Soysambu 2 (29,32 km)

15.05 - SS12 Elmenteita 2 (15,08 km)

16.03 - SS13 Sleeping Warrior 2 (31,04 km)

Pühapäev

6.55 - SS14 Malewa 1 (8,33 km)

7.51 - SS15 Oserian 1 (18,33 km)

9.05 - SS16 Hell's Gate 1 (10,53 km)

11.19 - SS17 Malewa 2 (8,33 km)

12.15 - SS18 Oserian 2 (18,33 km)

14.15 - SS19/punktikatse Hell's Gate 2 (10,52 km)

MM-sarja sõitjate punktiseis:

1. Kalle Rovanperä - 118 punkti

2. Thierry Neuville - 93

3. Ott Tänak - 85

4. Elfyn Evans - 83

5. Sebastien Ogier - 70

6. Esapekka Lappi - 67

7. Dani Sordo - 36

8. Takamoto Katsuta - 23

MM-sarja tootjate punktiseis:

1. Toyota - 235

2. Hyundai - 212

3. M-Sport Ford - 148