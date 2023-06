Barcelona ei lubanud Realile finaalseerias ühtegi võitu

Reedeses avamängus oli Barcelona Realist kodusaalis üle 97:88 ning teenis teises, pingelises mängus 86:85 võidu. Teisipäevaks kolis finaalseeria Madridi, ent ka seal olid katalaanid üle, sedapuhku tulemusega 93:82.

Jan Vesely viskas kolmandas mängus Barcelona kasuks 19 punkti, Nikola Mirotic lisas 14 ja Rokas Jokubaitis 13 punkti. Realile ei piisanud ka Walter Tavaresi 19 punktist ja 11 lauapallist.

Barcelona ja Real on Hispaania korvpallimeistri välja selgitanud viimasel kolmel hooajal, tunamullu jäi mängudega 2:0 peale Barcelona ning eelmisel hooajal 3:1 Real. Kataloonia hiiule on tänavune tiitel Liga ACB ajastu 17., Realil on 14 meistritrofeed.