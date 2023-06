Selgusid Eesti ja Belgia koosseisud tänaseks EM-valikmänguks

Mängu peakohtunik on John Beaton, kes on 2012. aastast FIFA kategooria kohtunik. Beaton on muuhulgas teenindanud UEFA Meistrite liiga, Euroopa liiga ja Konverentsiliiga kohtumisi. Eesti ja Belgia kohtumist on Beaton vilistanud varemgi – 2017. aastal A. Le Coq Arenal peetud MM-valikturniiril, mil külalised võitsid Eesti koondist tulemusega 2:0.

Äärekohtunikena tegutsevad Daniel McFarlane ja Douglas Potter. Neljanda kohtuniku rolli täidab Matthew MacDermid. Valikmängu videokohtunikeks on David Coote (Inglismaa) ja Nicholas Walsh (Šotimaa).

ERR-i spordiportaal teeb kell 21.45 algavast mängust otseblogi, Vikerraadio vahendusel on võimalik kuulata otseülekannet, mida kommenteerib Johannes Vedru.

Eesti koondise koosseis mänguks Belgiaga:

Väravavahid

12 Karl Jakob Hein (13.04.2002) – Arsenal FC (ENG) 21/0

1 Matvei Igonen (02.10.1996) – Bielsko-Biala Podbeskidzie (POL) 14/0

22 Karl Andre Vallner (28.02.1998) – Tallinna FCI Levadia 1/0

Kaitsjad

23 Taijo Teniste (31.01.1988) – Tartu JK Tammeka 98/1

18 Karol Mets (16.05.1993) – FC St. Pauli (GER) 86/0

21 Nikita Baranov (19.08.1992) – klubita (varem Jerevani FC Pjunik, ARM) 46/0

2 Märten Kuusk (05.04.1996) – Tallinna FC Flora (laenul Ujpest FC-st) 24/0

13 Michael Lilander (20.06.1997) – Tallinna FC Flora 15/0

6 Rasmus Peetson (03.05.1995) – Tallinna FCI Levadia 7/1

3 Marco Lukka (04.12.1996) – Tallinna FC Flora 5/0

19 Edgar Tur (28.12.1996) – Tallinna FCI Levadia 2/0

Poolkaitsjad ja ründajad

14 Konstantin Vassiljev (16.08.1984) – Tallinna FC Flora 151/26

8 Henri Anier (17.12.1990) – Muangthong United FC (THA)

11 Henrik Ojamaa (20.05.1991) – Tallinna FC Flora 59/1

15 Rauno Sappinen (23.01.1996) – Mieleci Stal (POL) 52/12

4 Mattias Käit (29.06.1998) – FC Rapid (ROU) 48/8

9 Erik Sorga (08.07.1999) – Plovdivi Lokomotiv (BUL) 25/4

17 Martin Miller (25.09.1997) – Tallinna FC Flora 25/2

10 Vlasiy Sinyavskiy (27.11.1996) – FC Slovacko (CZE) 25/0

20 Markus Poom (27.02.1999) – Shamrock Rovers FC (IRL) 15/0

7 Georgi Tunjov (17.04.2001) – SPAL (ITA) leping juuni lõpuni 10/0

5 Rocco Robert Shein (14.07.2003) – FC Utrecht (NED) 5/0

16 Sten Reinkort (29.04.1998) – Tallinna FC Flora 4/0

Peatreener: Thomas Häberli

***

Belgia koondise koosseis mänguks Eestiga:

Väravahid

13 Matz Sels (26.02.1992) – Strasbourg (FRA) 2/0

12 Arnaud Bodart (11.03.1998) – Standard Liège 0/0

1 Thomas Kaminski (23.10.1992) – Blackburn Rovers (ENG) 0/0

Kaitsjad

5 Jan Vertonghen (24.04.1987) – Anderlecht 147/9

21 Timothy Castagne (05.12.1995) – Leicester City (ENG) 32/2

3 Arthur Theate (25.05.2000) – Rennes (FRA) 7/0

2 Sebastiaan Bornauw (22.03.1999) – VfL Wolfsburg (GER) 4/0

4 Wout Faes (03.04.1998) – Leicester City (ENG) 4/0

17 Ameen Al-Dakhil (06.03.2002) – Burnley (ENG) 1/0

Poolkaitsjad ja ründajad

10 Romelu Lukaku (13.05.1993) – Inter Milan (ITA) 107/73

11 Yannick Carrasco (04.09.1993) – Atlético Madrid (ESP) 65/9

8 Youri Tielemans (07.05.1997) – Aston Villa (ENG) 59/5

23 Michy Batshuayi (02.10.1993) – Fenerbahçe (TUR) 50/27

20 Hans Vanaken (24.08.1992) – Club Brugge 23/5

7 Jeremy Doku (27.05.2002) – Rennes (FRA) 13/2

22 Alexis Saelemaekers (27.06.1999) – AC Milan (ITA) 11/1

16 Dodi Lukebakio (24.09.1997) – Hertha BSC (GER) 8/0

18 Orel Mangala (18.03.1998) – Nottingham Forest (ENG) 5/0

19 Johan Bakayoko (20.04.2003) – PSV (NED) 3/0

14 Mike Trésor Ndayishimiye (28.05.1999) – Racing Genk 1/0

6 Aster Vranckx (04.10.2002) – VfL Wolfsburg (GER) 1/0

15 Olivier Deman (06.04.2000) – Cercle Brugge 0/0

Peatreener: Domenico Tedesco