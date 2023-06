Mattias Reinaas tuli Sardiinias maailmameistriks

Jasmiin Üpraus võitis klassis SKI Ladies GP1 ajasõidu ja esimese võistlussõidu, kuid teises sõidus andis eestlanna eksimus eelise prantslannadele Estelle Poret-ile ja Jessica Chavannile. Chavanne võitis, Poret jäi teiseks ja Üpraus kolmandaks. Viimases stardis kordus sama ja SKI Ladies GP1 klassi MM-sarja Itaalia GP etapivõit läks Jessica Chavannile, teine koht kuulus Poretile ja Üpraus teenis etapilt kolmanda koha punktid.

Mattias Reinaas oli tiitlit kaitsmas kahes võistlusklassis - SKI GP3 ja SKI GP2. SKI GP2 klassis näitas Reinaas head kiirust juba ajasõidust alates ja esimesest kahest sõidust võttis ta kindla võidu. Start läks hästi ka kolmandas sõidus, kuid juba pika edu välja sõitnud Reinaasi masin suri mõni minut enne sõidu lõppu välja ning sellega kustus lootus tiitlit kaitsta. Kahe sõidu puntkidega saavutas Reinaas SKI GP2 klassis neljanda koha.

Võrreldes möödunud hooajaga oli SKI GP3 klassis konkurents tugevamaks läinud ja kohal olid MM-tiitlit jahtima tulnud sportlased Austraaliast, Ungarist, Prantsusmaalt ja mitmetest teistest tugevatest jetispordiriikidest. Esimeses sõidus tuligi üllatajana stardirivi keskelt austraallane Jayden Richardson, kes pälvis võidu. Teiseks tuli Csongor Jászai Ungarist ja kolmas oli Reinaas. Tiitli kaitsmiseks oli sellest vähe ja Reinaas vaatas üle kogu masina seadistuse ning peale analüüsi tegi oludele vastavalt vajalikud muudatused. Masin toimis ja järgmisest kahest sõidust tuli võit ja kokkuvõttes tagas see Reinaasile SKI GP3 klassi MM-tiitli.

"Ski GP2 klassis olid head stardid ja hea kiirus, sõitsin turvaliselt ja võitsin kaks esimest sõitu. Kolmandas sõidus samuti stardivõit ja turvaline edu, kuid kahjuks rikkus tehniline rike kolm-neli minutit enne sõidu lõppu minu võidu selles klassis. Muidugi on sellest kahju, aga see on tehnikasport ja sellisel tasemel sarnaseid asju ikka juhtub. Aga vähemalt SKI GP3 klassi MM-tiitel on kindlalt meie ja oleme väga uhked selle võidu üle." sõnas Reinaas pärast võistlust.

Mattias Siimanni parimaks tulemuseks jäi Runabout GP2 klassis neljas koht ja kangemas Runabout GP1 klassis sama tehnikaga välja sõidetud kaheksas koht. Runabout GP4 klassis saavutasid Henry Kiisa ja Marek Laanisto vastavalt kuuenda ja seitsmenda koha ning Karl Kesküla tuli 13. kohale. Runabout Ladies GP4 klassis saavutas Annemarie Randla kuuenda koha ja SKI GP2 klassis tuli Marlon Tiik samuti kuuendaks.