Parim Eesti mängija teenib Belgia vastu Kalevipoja taiese

Parimmängija valitakse internetihääletuse ja ekspertide arvamuse põhjal. Ekspertgruppi kuulub 126 mängu meeste koondist esindanud Enar Jääger, naiste koondise peatreener Anastassia Morkovkina ning mängu esitleja Coolbet Eesti turundusjuht Rasmus Raidla.

Hääletus algab Eesti jalgpalli Facebooki lehel mängu vaheajal ning vältab kohtumise lõpuni. Kõigi hääletajate vahel läheb loosi Eesti koondise särk.

Koondis võtab Belgia vastu täismaja publiku ees, sest esmaspäeva õhtul müüdi välja viimasedki piletid. See tähendab, et meeskonda toetab teisipäeval Tallinnas enam kui 12 000 inimest. ERR-i spordiportaal teeb kell 21.45 algavast mängust otseblogi, Vikerraadio vahendusel on võimalik kuulata otseülekannet, mida kommenteerib Johannes Vedru.