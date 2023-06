Chelsea täiendas ründeliini Prantsusmaa koondislasega

25-aastane Nkunku sõlmis Chelseaga kuueaastase lepingu, mis hakkab kehtima 1. juulil. Ülemineku detaile pole avalikustatud, aga BBC andmetel maksis Chelsea prantslase senisele leivaisale RB Leipzigile 52 miljonit naela ehk ligikaudu 60 miljonit eurot.

Nkunku tegi oma esimesed sammud profitasemel Pariisi Saint-Germainis, misjärel liitus ta 2019. aasta suvel Saksamaa klubi RB Leipzigiga. Nkunku tegi Leipzigi särgis kaasa 172 kohtumises ja lõi 70 väravat, möödunud hooajal jäi prantslase saldoks kõikide sarjade peale 23 väravat ja üheksa väravasöötu. Prantsusmaa koondist on ta esindanud kümnel korral.

"Mul on ääretult hea meel Chelseaga liituda. Ootan huviga, millal saan oma uue treeneri ja meeskonnakaaslastega kohtuda ning näidata Chelsea toetajatele, mida suudan väljakul teha," rääkis Nkunku Chelsea kodulehele. "Olles mänginud Ligue 1-s ja Bundesligas, tahan nüüd Premier League'is mängida, mis on üks maailma tugevaimatest liigadest. See on põnev väljakutse ja kannan Chelsea särki uhkusega."