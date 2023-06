USA vibulaskja tegi MK-etapil ajalugu

Arreola teenis oma karjääri esimese MK-etapi medali 15 aasta ja 330 päeva vanusena. Noor ameeriklanna alistas kullamatšis viiekordse maailmameistri ja kodupubliku lemmiku Sara Lopeze. Tasavägine duell lõppes viigiseisul 145:145, misjärel tuli mõlemal lisanool lasta. Arreola sai lisanoolega 10 punkti juurde, Lopez aga üheksa punkti.

"Ma olin väga närvis, aga püüdsin mitte alla anda. Lisanoole laskmise ajal olin endiselt närvis, aga usaldasin ennast ja sain 10-le pihta," rääkis Arreola võistluse järel.

