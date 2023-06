Harri Kullas jätkab Inglismaal teisel kohal

MX1 klassis käib sel hooajal tiitliheitlus kolme mehe vahel. Nelja etapi järel oli sarja liider Conrad Mewse, Harri Kullas hoidis teist kohta ja Josh Gilbert kolmandat. Viienda etapi ajasõidus jäi Kullas mõlemale mehele alla. Mewse näitas parimat ringiaega ja Gilbert oli neljas. Kullase parim ring andis talle viienda stardikoha.

Esimeses võistlussõidus tegi Kullas fantastilise stardi ja asus rivi etteotsa. Kohe sõidu alguses tõusis aga kolmandalt kohalt liidriks Mewse. Kullas ei suutnud tal järel püsida ja vahe hakkas kohe esimestest ringides kärisema. Mewse võttiski lõpuks sõidust kindla esikoha. Sama kindlal teisel kohal tuli finišisse Kullas ning kolmandana lõpetas sõidu Gilbert.

Teises sõidus tegi Kullas kehva stardi, kuid suutis paari esimese ringiga seitsmendaks tõusta. Sõidu teises pooles õnnestus eestlasel veel mõned möödasõidud teha ja finišisse jõudis ta neljandana. Mewse võitis taas sõidu ja GIlbert tuli finišisse teisena. Kolmandana lõpetas sõidu Jevgeni Bobrõšev. "Esimese sõiduga olen rahul. Tundsin ennast rattal väga hästi," sõnas Kullas. "Teises sõidus start ebaõnnestus, aga suutsin lõpuks neljandaks tõusta."

Etapi kokkuvõttes teenis Kullas 40 punktiga kolmanda koha. Esikoht läks 50 punktiga Mewsele ja teine koht 42 punktiga Gilbertile. Sarja liidril Mewsel on nüüd koos 208 punkti. Kullas jätkab 191 punktiga teisel kohal ning Gilbert 189 punktiga kolmandal kohal.

MX2 klassis tegi oma esimese võistluse pärast pikka vigastuspausi Jörgen-Matthias Talviku. Viimastel aastatel pidevalt vigastuste küüsis olev Talviku näitas ajasõidus, et kiirus pole vahepeal kuhugi kadunud ja ta sai kirja kolmanda aja. Parimat aega näitas Isak Gifting Rootsist ja teine oli britt Bobby Bruce.

Jörgen-Matthias Talviku Autor/allikas: MX Mania

Esimeses võistlussõidus ei saanud Talviku kõige paremat starti, kuid ta tõusis kiirelt esiviisikusse ja mõne ringi järel juba kolmandaks. Sõidu keskel läksid meie mehel aga käed kinni ja hooga enam edasi sõita ei saanud. Finišisse jõudis Talviku kuuendana. Esikoha teenis Bruce, teine oli Gifting ja kolmas Elliot Banks Browne.

Teises sõidus tegi Talviku küllaltki sarnase stardi esimesega ja avaringidel tuli taas kõvasti möödasõite teha. Seni, kuni käed kestsid, sõitis Talviku tõusvas joones. Sõidu keskel tõusis ta juba kolmandaks, kuid siis läks jälle raskeks ning finišisse jõudis eestlane viiendana. Võidu võttis Gifting, teine oli Bruce ja kolmas Taylor Hammal.

"Nädalavahetusel toimus minu esimene kross peale kolme kuud. Päev sujus ilusti ning olen sellega rahul. Ajasõidus sain kolmanda aja ja sellega algas päev juba väga hästi. Stardid olid mõlemas sõidus pigem kehvad, aga sellegi eest sõitudes kuues ja viies koht ning kokkuvõttes samuti viies," rääkis Talviku.

"Käte ja sõrmedega oli tõsiselt probleeme, just esimeses sõidus, aga kuskilt tuleb alustada ja mul on hea meel, et suutsin kaks stabiilset sõitu kokku panna ja jamadest hoiduda. Kindlasti andsin endast parima antud ettevalmistuse pealt ning algus on sisse tehtud ja nüüd üritan võimalikult palju erinevaid võistlusi kaasa teha, et ennast nii-öelda "vormi võistelda". Sellel nädalal võistlen kolmapäeval Inglismaal Patchquick Trophy õhtukrossil ja pühapäeval Bridgestone sarja etapil," lisas Talviku.

Etapi kokkuvõttes tuli Talviku 31 punktiga viiendale kohale. Esikoha teenis 47 punktiga Gifting, teine oli 47 punktiga Bruce ja kolmas 38 punktiga Banks Browne.