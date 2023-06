Heiki Nabi: edusammud on kindlasti tehtud

Nabi teenis kreeka-rooma maadluse raskekaalus esikoha Leedus toimunud UWW turniiril Druskininkai Cup. Ta alistas kaks vastast: esmalt leedulase Romas Fridikase 3:1 ja seejärel rumeenlase Istvan Berei 8:0.

Olümpiahõbe ja varasem kahekordne maailmameister Nabi jätkabki kuni juuni lõpuni oma ettevalmistust Leedus. Soov on jõuda septembris toimuvateks maailmameistrivõistlusteks tugevasse konkurentsi.

Heiki Nabi jagas Leedust muljeid pärast seda, kui oli turniirivõiduga lõpetanud rohkem kui kahe aasta pikkuse võistluspausi.

"Laagrist saad juba natuke aru, kuhu oled jõudnud. Tahtsin tunda, mis võistlustel on ja kas tuleb ka välja. Kust kõige rohkem puudu on? Seepärast soov võistelda oli ja seda ka sai," muljetas Nabi ERR-ile.

"Loomulikult oli tunne esimeses matšis natuke rabe ja polnud nii enesekindel. Võistlustunnetus on ka omaette. Närvid mängivad rohkem rolli: kas jõuan ja kestan ja ega rumalusi ei tee. Õnneks nägin, et sain hakkama. Lootsin küll saada mõne matši rohkem, aga kahjuks ei tulnud mingid maadlejad kohale, kes alguses lubasid tulla: teine Rumeenia maadleja ja Poola maadleja. Minu jaoks oli kindlasti tagasiside olemas."

Kui tõsine võrdlus see sinu jaoks oli? Kui tõsiste maadlejatega said jõudu katsuda? "Leedu vastane oli täitsa arvestatav juba pikemat aega. Tugev maadleja. Medalit pole saanud, aga arvestatav mees. Tema võit 3:1 oli mulle ikkagi tore üllatus. Ma ei ole ju vahepeal võistelnud," vastas Nabi.

"Teine vastane, Rumeenia teine number - olen temaga ka varem maadelnud sõjaväelaste maailmameistrivõistlustel ja pole varem võitnud 8:0. Seekord õnnestus tempot tõusvas joones jätkata. Suutsin teha parteris sooritusi, püsti maadelda."

Nabi arvab, et on saavutanud keskmise taseme ja isegi veidi üle selle. "Treeningutel olen tugevate maadlejatega suutnud maadelda täiesti võrdselt. Keegi ei ole mind nurka lükanud ja üle sõitnud. Võib-olla olen mingil määral passiivsem ja punktide äravõtmist ei ole olnud. Olen saanud neile ikka vastu. Edusammud on kindlasti tehtud. Loodan väga, et viimaste laagrite ja turniiridega saame vormi ainult paremaks ja tippu teravamaks."

Turniirivõit pakkus eestlasele sportlikku rõõmu. "Hea tunne. Tippsporti eluaeg ei tee ja mul on ta täitsa lõpuosa. Iga võit on rõõmustav. Eriti pärast pikka pausi. On hea näha, et olen seni suutnud end ettevalmistuses paremaks saada. Muidu poleks ilmselt ka seda võistlust võitnud."

"Mingi arenguhüppe olen ikkagi teinud. Nüüd on küsimus, kas suudan veel teha ja kui hästi?" jätkas Nabi. "Aga vähemalt selle taseme olen saavutanud, et see turniir võita. Ma arvan, et see on suur võit selle arvelt, et mind on kaheks aastaks spordist välja lõigatud."