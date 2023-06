Hobuselt eluohtliku löögi saanud PSG jalgpallur ärkas koomast

29-aastane Rico viibis Hispaanias Andaluusia piirkonnas toimunud palverännakul, kui üks hobune lõi teda õnnetuse käigus pähe. Esmaspäeval kinnitas Rico abikaasa Sevilla haigla ees ajakirjanikele, et jalgpallur on ärganud ja toibub tasapisi.

"Ta liigub väikeste sammudega edasi ja tõde on see, et näeme juba rohkem valgust," lausus Alba Silva meediakanali Telecinco vahendusel. "Tasapisi ta taastub ja ma teadsin seda algusest peale, et tal läheb paremaks, sest ta on tšempion."

Sevilla klubis läbilöögi teinud ja kahel korral ka Euroopa liiga võitnud Rico mängis seejärel laenulepingu alusel ka Inglismaa kõrgliigas Fulhamis ja Pariisi Saint-Germainil, kes ta 2020. aastal päriseks ostis.