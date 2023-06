USA lahtised võitis favoriitide ees üllataja Clark

Terve viimase võistluspäeva nappi edu hoidnud 29-aastane Clark edestas vaid ühe löögiga põhja-iirlast Rory McIlroyd. Kolmandaks tuli maailma edetabelijuht Scottie Scheffler, kes kaotas aasta eest edetabelis 293. kohta hoidnud Clarkile kolme löögiga.

Clark oli esikolmikus kõigi võistluspäevade järel, aga tõusis pärast kolmandat päeva Rickie Fowleriga liidrikohta jagama. Paraku Fowleri viimane päev ebaõnnestus - päeva tulemus viis üle par'i kukutas ta kokkuvõttes jagama viiendat kohta tulemusega viis alla par'i.

Alles tunamullu USA lahtistel debüteerinud Clark polnud kahel esimesel korral viimase võistluspäevani jõudnud. Suurturniiridel ei olnud ta seni jõudnud isegi 70 tugevama hulka. Heast vormist andis aimu aga mai algus, kui ta teenis Charlottes karjääri esimese PGA turniirivõidu.

"Ma tunnen, et kuulun siia. Isegi kaks-kolm aastat tagasi, kui inimesed ei teadnud, kes ma olen, tundsin, et võin mängida ja võidelda maailma paremate vastu," lausus Clark enesekindlalt. "Tunnen, et olen seda sel aastal näidanud."

Viimase 40 aasta jooksul sai temast alles teine golfimängija, kes jõudnud USA lahtiste võiduni seitsme esimese suurturniiri osalemiskorra juures. Kõigepealt sai sellega 2012. aastal hakkama Webb Simpson.