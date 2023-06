Gordejev ja van de Wiel tegid Poola MM-etapil hooaja parima tulemuse

Laupäeval sõideti Gdanskis ajasõidud ja kvalifikatsioonisõit. A gruppi kuulusid meie paaridest ainsana Robert Lihtsa ja Markus Lina. Meie noortel tulevikumeestel õnnestus ajasõit hästi ja kirja saadi koguni kuues ringiaeg. Parimat aega näitasid Etienne Bax ja Ondrej Cermak (Holland/Tšehhi). Kvalifikatsioonisõit õnnestus Lihtsal ja Linal samuti hästi. Sõidus saadi seitsmes koht ja sellega kindlustati finaalsõitudeks stardikoht esiritta. Sõidu võitsid Marvin Vanluchene ja Nicolas Musset (Belgia/Prantsusmaa), teised olid Bax ja Cermak ning kolmandad lätlased Daniels ja Bruno Lielbardis.

B grupis ajasõidus said Gordejev ja van de Wiel seitsmenda koha. Ülar Karing ja Oliver Sebastian Lamp olid kümnendad ning Katrin Põldma ja Patrick Põldma üheteistkümnendad. Parima aja sõitsid välja nädal tagasi Eesti MM-etapi võitnud Koen Hermans ja Ben van den Bogaart (Holland). Kvalifikatsioonisõidu lõpetasid Gordejev ja van de Wiel kuuendana ning stardikoht esimesse ritta oli sellega garanteeritud. Karing ja Lamp olid üheteistkümnendad ning Põldmad kaheteistkümnendand. Sõidu võitsid Hermans ja van den Bogaart, teise koha said Justin Keuben ja Dion Rietman (Holland) ning kolmanda koha Davy Sanders ja Luc Rostingt (Belgia/Prantsusmaa).

Pühapäeval toimunud esimeses võistlussõidus tegid Gordejev ja van de Wiel korraliku stardi ja nad võtsid sisse 11. koha. Esimeste ringide järel tõusid nad korraks ka kümnendaks, kuid lõpus anti mõned kohad ära ja finišisse jõudsid mehed 12. kohal. Korraliku sõidu tegid ka Lihtsa ja Lina, kes jõudsid finišisse 14. kohal. Karing ja Lamp lõpetasid sõidu 19. kohal ja Põldmad 23. kohal. Esikoha teenisid Vanluchene ja Musset, teised olid Bax ja Cermak ning kolmandad Sanders ja Rostingt.

Teises sõidus õnnestus Gordejevil ja van de Wielil start veelgi paremini kui sisse võeti seitsmes positsioon. Mehed suutsid rajal korralikku kiirust näidata ja kuigi vahepeal langeti kaheksandale kohale, siis finišisse jõudsid mehed ikkagi seitsmendana. See oli selle hooaja parimaks sõiduks neile. Kehva alguse järel tegid ilusa sõidu ka Lihtsa ja Lina, kes lõpuks 13. kohale tõusid. Karing ja Lamp parandasid samuti tulemust, saades 15. koha. Põldmad said 23. koha. Esikoha teenisid Bax ja Cermak, teised olid Vanluchene ja Musset ning kolmandad Tim Prümmer ja Jarno Steegmans (Saksamaa, Belgia).

Etapi kokkuvõttes tulid Gordejev ja van de Wiel 23 punktiga kaheksandale kohale. Lihtsa ja Lina olid 15 punktiga kolmeteistkümnendad ja Karing ja Lamp kaheksa punktiga 18. Etapivõidu teenisid 47 punktiga Bax ja Cermak, teised olid 47 punktiga Vanluchene ja Musset ning kolmandand 36 punktiga Hermaks ja van den Bogaart. MM sarja kokkuvõttes tõusid Gordejev ja van de Wiel 51 punktiga 17. kohale. Lihtsa ja Lina on 25 punktiga 23. kohal ning Karing ja Lamp 20 punktiga 25. kohal. Üldliidrid on 276 punktiga Vanluchene ja Musset, teisel kohal on 240 punktiga Hermans ja van den Bogaart ning kolmandal kohal 237 punktiga Bax ja Cermak.