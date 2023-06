Karl Robin Rillo tõusis quadide EM-sarja liidriks

Laupäevase kvalifikatsiooni lõpetas Rillo tugeva vihma kiuste teisena. Ta kinnitas, et jäi enda sõiduga üldiselt rahule ja suutis ka liidril kannul püsida. Esimese võistlussõidu start ei läinud Rillo sõnul just kõige paremini, kuid ta võitles end paari ringiga liidritele järele ning lõpetas sõidu kindla võiduga.

Ka teise sõidu stardiga ei jäänud Rillo täielikult rahule, kuid võttis kokkuvõttes siiski teise koha. "Tekkis tehniline probleem, mille tõttu kaotasin aega ja pidin keskenduma enda teise koha kaitsmisele, selle asemel, et esikohta püüdma minna," täpsustas ta.

Poola etapi üldarvestuses saavutas esikoha itaallane Patrick Turrini, teiseks tuli Rillo ning kolmandaks jäi poolakas Roman Gwiazda. Võistlustules oli ka Rasmus Sõna, kes lõpetas teise etapi kuuendal kohal.

Rillo asus võistlussarja üldarvestust juhtima ning Sõna on praegu kolmas. "Tõesti on äge. Toetus ja kaasaelamine eestikatel ja suurvõistlustel on hästi võimas ja see motiveerib palju rohkem," ütles Rillo. Ta sõnas, et selleks hooajaks endale otsest eesmärki ei ole seadnud, kuid üritab igal võistlusel osaleda ning endast maksimumi anda.

Järgmine quadide EM-etapp toimub 21.-22. juulil Iirimaal.