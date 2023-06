Courtois ei ilmunud Eesti mängu eel Belgia treeningule

Belgia koondis mängis laupäeva õhtul Austriaga 1:1 viiki ning tavapärase kapteni Kevin De Bruyne vigastuse tõttu kandis kaptenipaela Romelu Lukaku. "Thibaut Courtois on meie jaoks väga oluline mängija. Rääkisin nii tema kui Romeluga kaptenipaelast ja ütlesin, et Austria vastu kannab seda Romelu ja Eesti vastu Thibaut. Meile on oluline, et ka Thibaut tunneks, et teda väärtustatakse," ütles Belgia koondise peatreener Domenico Tedesco laupäeval.

Laupäevases mängus tähistati Courtois' saja koondisemängu täitumist ning väidetavalt oli väravavaht väga pettunud, et ei saanud sel tähtsal päeval kaptenipaela kanda. Pärast mängu Austriaga ei ilmunud Courtois ajakirjanike ette, küll aga olevat ta riietusruumis meeskonnakaaslastega kurjustanud.

Pühapäeval ei nähtud teda meeskonnahotellis ning ta ei tulnud ka treeningule. Belgia meedia andmetel tähendab see ilmselt, et Courtois Eestisse ei sõida ja ametliku kinnituse annab sellele Tedesco esmaspäevasel pressikonverentsil Tallinnas. Eeldatavasti saab tema asemel võimaluse Matz Sels.

Lisaks pahameelele kaptenipaela pärast on Belgia meedia teatel Courtois'd viimasel ajal kimbutanud ka põlvevalu.

Eesti ja Belgia EM-valikmäng peetakse Tallinnas teisipäeval, 20. juunil.