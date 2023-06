Ayuso edestas eraldistardis Evenepoeli, üldvõit Skjelmosele

Ayuso edestas kaheksa sekundiga tuuri soosikut, belglast Remco Evenepoeli (Soudal-QuickStep) ja üheksa sekundiga Skjelmoset.

Seega säilitas velotuuri üldarvestuses liidrisärgi Skjelmose, kes kokkuvõttes edestas Ayusot üheksa ja Evenepoeli 45 sekundiga.

"Arvasin, et see on võimatu. Aga tõestasin endale, et ole heas vormis ja Tour de France'iks valmis," sõnas 22-aastane taanlane, kes pühendas võidu velotuuril raskelt kukkunud ja haiglas surnud Gino Mäderile. "See kõik oli väga emotsionaalne, aga minu jaoks oli tähtsaim, et Gino vanemad tahtsid, et võistlus jätkuks ja võistleksime edasi. See rahustas mind natuke."

Belgia velotuuril võitis viimase etapi Fabio Jakobsen (Soudal-QuickStep), tuuri üldvõidu võttis aga Mathieu van der Poel (Aplecin-Deceuninck), edestades 40 sekundiga norralast Sören Wärenskjoldi (Uno-X) ja 53 sekundiga taanlase Casper Pederseni (Soudal-Quick-Step).

Sloveenia velotuuri viimase etapi võitis varalahkunud šveitslase Gino Mäderi tiimikaaslane, sloveen Matej Mohoric (Bahrain-Victorious), kes pühendaski võidu 26-aastaselt surnud Mäderile.

Mohoric alistas lõpuspurdis itaallase Filippo Zana, kes aga omakorda võttis Mohorici ees velotuuri üldvõidu, edestades sloveeni 18 sekundiga. Kolmanda koha sai itaallane Diego Ulissi (UAE Team Emirates), kaotades kaasmaalasele 23 sekundiga.