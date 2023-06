Venemaa maadlusliidu juht: peaksime minema Pariisi olümpiale tankidega

Nimelt on spekuleeritud, et venelased võivad olümpiale saada sarnastel tingimustel, nagu on võistelnud pagulastiim – olümpialipu all ja võidu korral mängitakse neile olümpiahümni, vahendab insidethegames.biz.

"Mul pole selle kohta öelda muud, kui et see, kes sellise ettepaneku tegi, tuleks saata teadagi kuhu," ütles Mamiašvili R-Spordile. "Kui nad tahavad meid 2024. aasta olümpial näha pagulastiimina, peaksime Pariisi minema tankidega. Muud varianti ei ole."

Sarnaselt Mamiašvilile polnud seesuguse ettepanekuga nõus ka aastatel 2010-2018 Venemaa olümpiakomiteed juhtinud Aleksandr Žukov. "See pole vastuvõetav," sõnas Žukova TASS-ile. "Nad ei saa Venemaa sporti hävitada, see on lihtsalt võimatu. Sellised nõudmised ja katsed on tingitud poliitilisest survest."

Rahvusvaheline Olümpiakomitee (ROK) pole veel ametlikult otsustanud, kas või millistel tingimustel Venemaa ja Valgevene sportlased 2024. aasta Pariisi olümpiamängudele pääsevad. Küll aga andis ROK tänavu kevadel rahvusvahelistele alaliitudele soovituse lubada individuaalaladel venelased ja valgevenelased rahvusvahelisele areenile tagasi, tingimusel, et nad ei toeta Ukrainas jätkuvat sõda ega ole kuidagi seotud Venemaa sõjaväega.