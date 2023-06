Matšpalli päästnud Tiafoe tõusis turniirivõiduga esikümnesse

Tiafoe alistas Stuttgardis finaalis üle kahe tunni kestnud kohtumises 4:6, 7:6 (1), 7:6 (8) sakslase Jan-Lennard Struffi. Seejuures päästis Tiafoe otsustava seti kiires lõppmängus ka ühe matspalli.

Tiafoe teenis karjääri esimese turniirivõidu 2018. aastal ning tänavu on ta saanud veel kaks turniirivõitu. Kõik tema kolm triumfi on tulnud erinevatel väljakukatetel – kõva kattega väljakul, liival ja nüüd murul. Sellega on ta 16. tegevmängija, kes on kõikidel väljakukatetel turniirivõidu saanud. "See näitab, et olen terviklik mängija ning kui hästi mängin, olen kõikidel väljakukatetel hea," ütles ta.

Tänu turniirivõidule kerkis Tiafoe maailma edetabelis kaks kohta ja tõusis kümnendaks. Lisaks temale on esikümnes ka kaasmaalane Taylor Fritz, viimati oli esikümnes kaks ameeriklast 11 aastat tagasi.

Ka 33-aastane Struff tõusis karjääri parimale kohale, kerkides 21. reale.

Hollandis 's-Hertogenboschis peetud ATP 250 kategooria turniiril võidutses kodupubliku ees mänginud Tallon Griekspoor. Seejuures oli see teine aasta järjest, kui turniiri võitis hollandlane.

Griekspoor sai finaalis 6:7 (4), 7:6 (3), 6:3 jagu austraallasest Jordan Thompsonist ja teenis enda hooaja – ning ühtlasi karjääri – teise turniirivõidu.

Griekspoor kerkis edetabelis üheksa kohta ja paikneb nüüd 29. positsioonil, mis on tema senise karjääri kõrgeim koht. Thompson tegi koguni 27-kohalise tõusu, kerkides 76. reale.