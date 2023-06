Kukkumine rikkus MK-etapil Lõivu hea rütmi

Võistluse võitis hollandlanna Puck Pieterse (Alpecin-Deceuninck) ajaga 1:16.38, kuid kodupubliku rõõmuks hõivasid pjedestaali madalamad astmed austerlannad Mona Mitterwallner (Cannondale Factory Racing; +0.38) ja Laura Stigger (Specialized Factory Team; +0.56). Lühirajasõidus võidutsenud valitsev maailmameister Pauline Ferrand Prevot (Ineos Grenadiers) lõpetas seitsmendal kohal, kaotades võitjale kahe minuti ja 18 sekundiga.

Võistluse algfaasis kehvasti käele kukkunud Lõiv jäi võitjale alla kolme minuti ja 39 sekundiga ning pälvis teist etappi järjest 13. koha. "Täna oli väga raske sõit," tõdes Lõiv võistluse järel. "Leogangi rada on niisama ka väga raske, lisaks oli täna väga kuum ilm. Rahvusvaheline Jalgratturite Liit (UCI) on teinud uued reeglid ja rajal on ainult üks joogipunkt. Seega sellistes tingimustes on üsna karm sõita."

"Minu sõit algas isegi üsna korralikult. Esialgu ei tundunud jalad just kõige paremad, aga liikusin mäe peal oma üheamordilise kerge rattaga kiiremini kui teised," jätkas Lõiv. "Samas tegin väga halva kukkumise suhteliselt sõidu algfaasis. Küünarnuki peal on väga sügav haav ja kaotasin sellega oma hea rütmi. Edasi proovisin natuke taastuda, kuid värin tuli sisse. Seega pidurdasin väga palju ja kaotasin laskumistel aega. Kuni lõpuni julgesin vajutada ainult tõusudel ja laskumistel peaaegu nagu seisin võrreldes teistega."

Teise eestlannana võistlustules olnud Merili Sirvel (Trey Trek Team) seekord tulemust kirja ei saanud. Meeste konkurentsis võistelnud Kirill Tarassov (Trey Trek Team) lõpetas 106. positsioonil, jäädes võitjale, šveitslasele Lars Forsterile (Thömus Maxon; 1:17.41) alla kolme ringiga. Forsteri järel lõpetasid sakslane Luca Schwarzbauer (Canyon CLLCTV; +0.14) ja tšehh Ondrej Cink (Primaflor Mondraker Genuins Racing Team; +0.23).

Kuni 23-aastaste meesratturite seas sai Joosep Mesi (Trey Trek Team, -2 ringi) 108. koha. Kolme parema sekka jõudsid prantslane Adrien Boichis (Trinity Racing MTB; 1:06.54) ning šveitslased Dario Lillo (Scott Davos MTB Project; +0.12) ja Luke Wiedmann (Thömus Maxon; +0.38).

MK-sarja neljas etapp peetakse 29. juunist 2. juulini Itaalias Val di Soles, kuid järgmisel nädalavahetusel selguvad Poolas Krakowis olümpiakrossi Euroopa meistrid. Eestlastest on stardis Janika Lõiv, Mari-Liis Mõttus ja Merili Sirvel ning meestest Kirill Tarassov ja Josten Vaidem.