Teise järjestikuse tiitli võitnud Murray tõuseb viie aasta parimale kohale

Kui eelmisel nädalal võidutses Murray Surbitonis, teenis ta nüüd tiitli Nottinghamis. Pühapäevases finaalis alistas ta tunni ja 47 minutiga 6:4, 6:4 prantslase Arthur Cazaux' (ATP 181.).

Challengeri tasemel on pühapäevane tiitel Murrayle tänavu kolmandaks, sama on sellel aastal suutnud Max Purcell ja Matteo Arnaldi. Nottinghamis ei loovutanud kahekordne Wimbledoni võitja vastastele ühtegi setti ning on murul nüüd seega võitnud kümme mängu järjest.

"See oli väga hea nädal," rääkis šotlane. "Nautisin siin mängimist, väljakud olid suurepärased. Mängisin väga hästi ning läksin iga mänguga paremaks. Nüüd ootab Queen's Clubi turniir - ma ei jõua seda ära oodata."

Maailma edetabelis tõuseb Murray nüüd 38. kohale, mis tähistab tema parimat edetabelikohta enam kui viie aasta jooksul. Kui endine esireket võidaks Queen'si turniiril kaks mängu, tagaks ta ühtlasi Wimbledoni slämmiturniiriks asetuse; esimeses ringis tuleb tal seal aga vastamisi minna seitsmenda paigutusega austraallase Alex de Minauriga.